حبس سائق ميكروباص عامين مع الشغل لاعتدائه على ضابط شرطة بالتجمع الخامس



محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حكمها، بمُعاقبة سائق ميكروباص متهم بالتعدي على ضابط مرور، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل.



صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.



وأسندت النيابة العامة للمتهم “محمود. أ”، أنه في يوم 25 نوفمبر 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين، استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي، وهو المجني عليه مقدم الشرطة والضابط بالإدارة العامة للمرور؛ وجاء ذلك لحمله- بغير حق- على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وهو تسجيل مخالفة مرورية ضده، بأن باغته حينما أدركه واقفا أمام سيارته لتسجيل مخالفة مرورية ضده.

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كما أتلف عمدا، المنقول المبين وصفا وقيمة بالأوراق "لاسلكي أميري"، والمملوك لوزارة الداخلية المصرية، عهدة المجني عليه.وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إن الواقعة حسبما استخلصتها من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها في جلسة المحاكمة، تتحصل في أنه في يوم 25 نوفمبر 2023 وأثناء مباشرة المقدم من قوة الإدارة العامة للمرور، أعمال وظيفته في تنظيم الحركة المرورية أعلى منطقة دائري 3، منطقة كوبري الحضارات، دائرة قسم البساتين، وأثناء قيامه بتحرير مخالفة مرورية، ومشاهدة المتهم له آنذاك؛ اندفع المتهم نحوه بالسيارة بسرعة جنونية، قاصدا الهرب، فاصطدم به محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وتخلف لديه من جرائها “عاهة مستديمة” يستحيل برؤها، قدرت بنسبة 5%، كما أدى ذلك لسقوط جهاز الـ"لاسلكي" المملوك لوزارة الداخلية، وحدوث تلفيات به.وقال الضابط المجني عليه في أقواله، إن المُتهم قصد إحداث إصابته عمدا.