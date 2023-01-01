حان وقت الفرح والتضحية: موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر

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زاد اهتمام عدد كبير من الموظفين في مصر بمعرفة موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى لعام 2024 وموعد وقفة عرفات في العام الهجري 1445.



موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات

واصبح موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات، من العبارات التي ازدادت معدلات استعلام القراء حولها خلال الفترة الحالية، خاصة مع اقتراب انتهاء شهر ذي القعدة.



ووفقًا لجدول العطلات الرسمية لعام 2024، الذي تم الإعلان عنه على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، سيتم تخصيص أطول إجازة رسمية لجميع موظفي الدولة خلال العام الحالي في شهر يونيو المقبل، والتي ستمتد لمدة 9 أيام متواصلة.

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وسيبقى الهلال الجديد مرئيًا في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب الشمس في ذلك اليوم. أما في محافظات مصر الأخرى، فسيظل الهلال الجديد مرئيًا لمدة تتراوح بين 12 إلى 20 دقيقة.ومنحت مصر قبل عامين إجازة رسمية مطولة للعاملين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة عيد الفطر في أبريل 2022، إذ حصل العاملون على 9 أيام متصلة تنوعت ما بين عطلة أسبوعية رسمية وإجازة عيدي الفطر والعمال.آنذاك تزامن عيد الفطر مع عيد العمال، لتبدأ الإجازة رسميا من الجمعة 29 أبريل حتى الأحد 7 مايو 2022.موعد وقفة عرفات 2024أما بالنسبة لموعد وقفة عيد الأضحى المبارك 2024 (وقفة عرفات)، أشارت الدراسات الفلكية إلى أن هلال شهر ذو الحجة سيولد مباشرة بعد الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم الخميس، الموافق 29 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 6 يونيو 2024.- بداية شهر ذو الحجة 1445 هـ فلكيًا في مصر ستكون يوم الجمعة، الموافق 7 يونيو 2024.- موعد وقفة عرفات لعام 2024 سيكون يوم السبت، الموافق 15 يونيو 2024.- موعد عيد الأضحى لعام 2024 سيكون يوم الأحد، الموافق 16 يونيو 2024.من المتوقع أن تكون إجازة عيد الأضحى لعام 2024 نحو 9 أيام متواصلة لجميع الموظفين في القطاع الحكومي والخاص والطلاب والعمال، وتكون تلك الأيام مدفوعة الأجر، وتتضمن الأيام الآتية:- يوم الجمعة، الموافق 14 يونيو 2024: عطلة رسمية.- يوم السبت، الموافق 15 يونيو 2024: يوم وقفة عرفات، اليوم الأول من إجازة عيد الأضحى.- يوم الأحد، الموافق 16 يونيو 2024: أول أيام عيد الأضحى المبارك.- يوم الاثنين، الموافق 17 يونيو 2024: ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.- يوم الثلاثاء، الموافق 18 يونيو 2024: ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.- يوم الأربعاء، الموافق 19 يونيو 2024: رابع أيام عيد الأضحى المبارك.- يوم الخميس، الموافق 20 يونيو 2024:- يوم الجمعة، الموافق 21 يونيو 2024: عطلة رسمية.- يوم السبت، الموافق 22 يونيو 2024: عطلة رسمية.