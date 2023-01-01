حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار مفاجئة على عدة محافظات

أمطار
كشف خبراء الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا، ومن المتوقع أن يستمر تواجد الغطاء السحابي خلال الساعات المقبلة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء، ويصاحبه سقوط أمطار خفيفة.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب علي أغلب الأنحاء.
الأرصاد توضح الظواهر الجوية المتوقعة غدا
وبالنسبة للظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أبو سنبل والوادي الجديد وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.
وفي تصريح له، قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع بداية من الأسبوع المقبل تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض إلى 35 و34 درجة مئوية، وفي سبتمبر تبدأ نسب الرطوبة في الانخفاض التدريجي.
وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيف إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1,5 متر، والرياح شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 34 26
العاصمة الادارية 35 27
6 اكتوبر 35 26
بنها 34 27
دمنهور 33 26
وادى النطرون 35 26
كفر الشيخ 33 27
المنصورة 34 27
الزقازيق 35 26
شبين الكوم 34 27
طنطا 34 26
دمياط 32 27
بورسعيد 32 27
الاسماعيلية 36 25
السويس 35 26
العريش 32 23
رفح 31 22
رأس سدر 40 27
نخل 36 21
كاترين 32 19
الطور 40 29
طابا 36 29
شرم الشيخ 40 30
الاسكندرية 33 24
العلمين 32 23
مطروح 31 23
السلوم 34 25
سيوة 40 25
رأس غارب 41 29
الغردقة 41 30
سفاجا 42 29
مرسى علم 40 29
شلاتين 39 31
حلايب 34 31
أبو رماد 36 30
رأس حدربة 33 30
الفيوم 35 26
بني سويف 36 25
المنيا 38 25
أسيوط 39 27
سوهاج 42 26
قنا 44 31
الأقصر 44 30
أسوان 45 32
الوادى الجديد 44 26
أبوسمبل 44 30
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