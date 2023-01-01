حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار مفاجئة على عدة محافظات



أمطار أمطار

كشف خبراء الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا، ومن المتوقع أن يستمر تواجد الغطاء السحابي خلال الساعات المقبلة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء، ويصاحبه سقوط أمطار خفيفة.

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب علي أغلب الأنحاء.الأرصاد توضح الظواهر الجوية المتوقعة غداوبالنسبة للظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أبو سنبل والوادي الجديد وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.وفي تصريح له، قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع بداية من الأسبوع المقبل تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض إلى 35 و34 درجة مئوية، وفي سبتمبر تبدأ نسب الرطوبة في الانخفاض التدريجي.وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيف إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1,5 متر، والرياح شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح شمالية غربية.وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:المدينة العظمى الصغرىالقاهرة 34 26العاصمة الادارية 35 276 اكتوبر 35 26بنها 34 27دمنهور 33 26وادى النطرون 35 26كفر الشيخ 33 27المنصورة 34 27الزقازيق 35 26شبين الكوم 34 27طنطا 34 26دمياط 32 27بورسعيد 32 27الاسماعيلية 36 25السويس 35 26العريش 32 23رفح 31 22رأس سدر 40 27نخل 36 21كاترين 32 19الطور 40 29طابا 36 29شرم الشيخ 40 30الاسكندرية 33 24العلمين 32 23مطروح 31 23السلوم 34 25سيوة 40 25رأس غارب 41 29الغردقة 41 30سفاجا 42 29مرسى علم 40 29شلاتين 39 31حلايب 34 31أبو رماد 36 30رأس حدربة 33 30الفيوم 35 26بني سويف 36 25المنيا 38 25أسيوط 39 27سوهاج 42 26قنا 44 31الأقصر 44 30أسوان 45 32الوادى الجديد 44 26أبوسمبل 44 30