حازم إمام يوجه نصيحة لمسئولى الزمالك بشأن التجديد مع زيزو



حازم إمام حازم إمام



وجه حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، نصيحة إلى مجلس ادارة النادي بشأن ملف اللاعب أحمد السيد زيزو.

قد يعجبك أيضا...

وأكد إمام، في تصريحات تليفزيونية، أن إدارة الزمالك لا بد ألا تتأثر بالسوشيال ميديا في اتخاذ القرار.وقال إنه لا يعرف ظروف مجلس الإدارة في ملف أحمد السيد زيزو، ولكن من المؤكد أن هناك رغبة في الحفاظ على أى لاعب كبير، ولكن هل يمتلك الإمكانيات لذلك؟وأضاف: “لو مجلس إدارة الزمالك امتلك المال لا بد أن يجدد على الفور”، ولكنه لا يعرف الموقف داخل الإدارة حاليا.وطالب حازم إمام إدارة الزمالك بمواجهة الجمهور والحديث معهم عن آخر تطورات الموقف بصراحة لأن من حق الجمهور أن يعرف.في المقابل، تحدث الإعلامي سيف زاهر عن آخر تطور ملف اللاعب أحمد السيد زيزو في الزمالك.وأكد أن “زيزو مكمل لحين إشعار آخر، وبشكل طبيعي هو لديه موسم آخر، وسوف تكون هناك محاولات لحل الأمر قبل يناير حيث يحق له التوقيع مجانا”.