حارس الأهلي يقترب من الرحيل خلال الانتقالات الصيفية

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عاد اسم محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري، إلى دائرة اهتمام الأندية السعودية مجددًا، بعد تألقه مع الأهلي ومساهمته في الفوز بالعديد من البطولات في السنوات الأخيرة.



أكدت صحيفة «عكاظ» السعودية، اليوم الأربعاء، أن نادي الوحدة يسعى للتعاقد مع محمد الشناوي، الحارس المخضرم البالغ من العمر 36 عامًا، والذي يمتد عقده مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل.



وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الوحدة ترغب في ضم الشناوي لتعزيز صفوف الفريق، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه مع الأهلي في الفترة الماضية. وكان الشناوي قد تلقى اتصالات شفهية من أندية سعودية أخرى في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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سبق لنادي الوحدة السعودي أن تعاقد مع حارس مصري آخر، وهو محمد عواد، حارس نادي الزمالك الحالي، الذي انضم إلى الوحدة من صفوف الإسماعيلي.خلال هذا الموسم، شارك محمد الشناوي في 21 مباراة بجميع البطولات، استقبلت شباكه 15 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 9 مباريات. يُذكر أن الشناوي تعرض لإصابة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، مما أدى إلى غيابه عن العديد من مباريات الأهلي هذا الموسم.