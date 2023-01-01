حارس الأهلي يقترب من الرحيل خلال الانتقالات الصيفية

سبق لنادي الوحدة السعودي أن تعاقد مع حارس مصري آخر، وهو محمد عواد، حارس نادي الزمالك الحالي، الذي انضم إلى الوحدة من صفوف الإسماعيلي.
عاد اسم محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري، إلى دائرة اهتمام الأندية السعودية مجددًا، بعد تألقه مع الأهلي ومساهمته في الفوز بالعديد من البطولات في السنوات الأخيرة.
أكدت صحيفة «عكاظ» السعودية، اليوم الأربعاء، أن نادي الوحدة يسعى للتعاقد مع محمد الشناوي، الحارس المخضرم البالغ من العمر 36 عامًا، والذي يمتد عقده مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الوحدة ترغب في ضم الشناوي لتعزيز صفوف الفريق، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه مع الأهلي في الفترة الماضية. وكان الشناوي قد تلقى اتصالات شفهية من أندية سعودية أخرى في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
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