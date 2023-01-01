حادثة اعتداء مواطنة أجنبية في كمبوند بالتجمع الخامس: تفاصيل جديدة وبيان من الإدارة



المواطنة الأجنبية المواطنة الأجنبية

اصطحبت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة الفتاة الأجنبية صاحبة واقعة دار مصر إلى مصلحة الطب الشرعي بزينهم لإجراء تحليل مخدرات لها.



وكانت نيابة القاهرة الجديدة، أمرت بعرض الفتاة الأجنبية المتسببة في حادث دار مصر علي الطب الشرعي لاجراء تحليل مخدرات ومواد كحولية لبيان اذ كانت تتعاطي مواد مخدرة من عدمه.



كما قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة صرف سيدة دار مصر من سراي النيابة عقب الاستماع لأقوالها في اتهام المواطنة الاجنبية بتهشيم سيارتها أثناء توقفها أسفل منزلها.

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وقعت حادث المواطنة الأجنبية في القاهرة الجديدة داخل كمبوند شهير بالتجمع، حيث كانت تقود سيارة داخل الكمبوند واصطدمت بسيارة أخرى متوقفة في الخامسة فجرا نتج عنها تكسير وتلفيات في السيارة المتوقفة وانقلاب سيارة المواطنة الأجنبية على جانبها.صدى البلد يكشف كواليس حادث المواطنة الأجنبيةكواليس عديدة شهدتها واقعة المواطنة الأجنبية داخل كمبوند شهير بالقاهرة الجديدة، حيث تبين أن السيدة إقامتها منتهية منذ 6 أشهر وتقيم برفقة صديقها داخل شقة في الكمبوند الشهير وأنها كانت تقود سيارته داخل الكمبوند في ساعات الصباح الأولى واصطدمت بسيارة أخرى متوقفة.حادث المواطنة الأجنبيةتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم التجمع أول، أفاد بورود بلاغ من سيدة أفادت فيه بتعرض سيارتها لحادث أثناء توقفها أسفل منزلها بمنطقة دار مصر القرنفل، واتهمت سيدة مخمورة بارتكاب الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين اصطدام سيارة بأخرى متوقفة.التحريات في حادث المواطنة الأجنبية بالقاهرة الجديدةكما شرحت التحريات والمعاينة أن قائدة السيارة المتسببة في الحادث مواطنة أجنبية، واصطدمت بالسيارة الأخرى أثناء توقفها أسفل العقار محل سكن مالكتها في كمبوند شهير بالقاهرة الجديدة، وأن قائدة السيارة أجنبية وكانت مخمورة وقامت بالتعدي على السيدة مالكة السيارة الأولى بالسب والقذف، وتم اصطحابها إلى قسم التجمع الأول والتحفظ على السيارة.حادث المواطنة الأجنبيةباشرت نيابة القاهرة الجديدة التحقيقات في واقعة حادث الكمبوند الشهير في القاهرة الجديدة المتهمة فيه سيدة أجنبية، بالاصطدام بسيارة سيدة أخرى والتعدي عليها وشقيقتها بالسب والقذف حيث استمعت النيابة لأقوال مالكة السيارة التي تعرضت لتلفيات جراء الحادث وكذا أقوال المواطنة الأجنبية المتهمة في الواقعة وقررت التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.أقوال مالكة سيارة حادث كمبوند القاهرة الجديدةوقالت هالة عبد الفتاح، خلال تحقيقات النيابة في حادث المواطنة الأجنبية بكمبوند شهير، إنها كانت نائمة هي وشقيقتها في شقتهما داخل الكمبوند في القاهرة الجديدة، وسمعت صوت ارتطام قوي في الخارج، وحينما نظرت من الشرفة شاهدت سيارة على جانبها بجوار سيارة شقيقتها، وأن السيدة قامت بالوقوف في منتصف الشارع وقالت إنها مخمورة وحاول صديقها تهدئتها إلا أنه فشل في ذلك.المجني عليها في حادث التجمعوأضافت: بعدما خرجت من الشقة شاهدت السيارة وذهبت لسيارة شقيقتي وجدتها مهشمة من مقدمتها، ووجدت فتاة داخل السيارة الأخرى، وبعدما خرجت الفتاة ظهرت عليها ملامح عدم الاتزان وتبين أنها مخمورة، وقمت بالاتصال بالشرطة، وحينما سمعت المواطنة الأجنبية لفظ البوليس بدأت في سيل من السب والقذف موجه لي ولـ شقيقتي وأيضا سيدات مصر، وظلت في وصلة السب حتى حضر صديقها.أقوال شقيقة ضحية حادث المواطنة الأجنبيةفيما قالت هادية عبد الفتاح، طالبة قانون دولي في إحدى الجامعات بالخارج: أنا نازلة زيارة لأختي في أجازة، وإحنا نايمين حصل صوت جامد خرجنا البلكونة بسرعة لقينا عربية مقلوبة على عربية أختي جوا الكمبوند ونزلنا نجري وكان كل همنا إننا نخرج البنت دي، ولقيتها بتتكلم إنجليزي حاولت اهديها وأتكلم معاها، وفجأة لقيت عربية تانية جت ونزل منها شاب وعربية تانية نزل منها شابين، واحد منها معاه آلة حادة وحاولوا يسحبوها في عربية وياخدوها وأنا قلت له مش هتمشي إلا لما النجدة تيجي.الفتاة المتهمة في حادث التجمعوأكملت: المواطنة الأجنبية كانت بتتكلم بألفاظ بالإنجليزي، وقلت عندها خوف من اللي حصل وقلت لها متقدريش تمشي عشان نعمل إثبات الواقعة في الشرطة، وجه واحد يهددنا ويشتمنا ويحاول يعتدي على أختي، وفي الوقت ده كانوا بيحاولوا يمشوها من قدامنا والجيران بيمنعوها إنها تمشي، والعربية البيضاء اللي ظهرت في الفيديو كانت ماشية قدام والبنت ماشية وراه بالعربية التانية وشكلهم كانوا في سباق، وساعتها عملت الحادثة وهو رجعلها جري بعد ما عربية أختي اتدمرت، والبنت شتمت السيدات المصرية وشتمتنا.واستكملت سيدة حادث المواطنة الأجنبية، البنت دي كانت بتحاول تجري علينا وتهجم وسحلت أختي من شعرها في الشارع وكنا بنتهدد، وبعدها جت الشرطة وقالت لي مش هتقدري تعمليلي حاجة ومحدش يقدر يعملي حاجة وبتشتم بشكل بشع، واكتشفت أن إقامتها منتهية من 6 شهور في مصر، والست دي معهاش رخصة قيادة ولا إقامة في البلد ولا توكيل بقيادة السيارة وكمان مخمورة أثناء القيادة، وصاحب العربية واقف يطبطب عليها ويقولي إنتوا آخركم لو روحتوا القسم هتاخدوا 50 ألف جنيه وخلاص.المتهمة في حادث كمبوند التجمعواستطردت: أنا حزينة وكنت بحاول اتعامل معاها بطريقة كويسة، ولما روحنا النيابة شتمتني أنا وستات مصر بلفظ خارج جدا وخادش جدا، لدرجة أن الفيسبوك قفل الصوت على الفيديوهات اللي أنا نزلتها، والمحامي هددني وقالي هي هتمشي كده كده وهو مش هيسيب أختك وهو ساكن جنبك وهنعرف نوصلك برا مصر، وهنتعرض لكم في مصر وبرا مصر، وبيتم الضغط علينا بكل الصور.أقوال المواطنة الأجنبية في تحقيقات حادث القاهرة الجديدةوقالت المواطنة الأجنبية «دي لفانوفا»، المنتهية إقامتها في مصر والمتهمة في حادث الكمبوند الشهير، إنها تعيش في مصر بدون إقامة حيث انتهت إقامتها منذ 6 أشهر، وأنها تسكن مع صديقها في كمبوند، وأنها كانت تقود سيارة صديقها تحت تأثير المواد الكحولية، واصطدمت بالسيارة المتواجدة في الفيديوهات.