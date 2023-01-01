حاجات لازم تعرفيها عن التبرع بالشعر الطويل.. قبل ما تقصيه

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تعتبر مشكلة تساقط الشعر بعد تلقي نوع معين من العلاج من المشكلات الشائعة التي تواجه العديد من النساء. وقد يكون لهذا التساقط تأثير نفسي أكبر من تأثير العلاج نفسه. مع مرور الوقت، قد تبدأ النساء بالتفكير في غيرهن ممن فقدن شعرهن نتيجة تجربة المرض المؤلمة. لذا، تقوم بعض المستشفيات بتنظيم حملات من أجل التبرع بالشعر لمرضى السرطان، وهو من أفضل طرق العطاء والاهتمام بالآخرين. يعد التبرع بالشعر عملاً إنسانياً رائعاً يمكن أن يعيد الثقة بالنفس لشخص آخر.

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كما تفضل بعض الفتيات قص شعرهن خلال فترة الصيف لمواكبة صيحات الموضة، خاصة إذا كان شعرهن طويلاً. قبل اتخاذ قرار التبرع بالشعر، هناك معايير يجب معرفتها مثل الطول ونوع الشعر، وأيضاً معرفة المكان المناسب للتبرع. وفقاً لما نشره موقع "realsimple"، يستعرض "اليوم السابع" هذه المعايير لضمان القيام بالتبرع بشكل صحيح ومفيد.طول الشعرقبل قص شعرك عليك السؤال عن الطول الذي يحتاجه المختصون، حتى يتمكنوا من صنع شعر مستعار كامل، وعادة الحاجة لا تقل عن ثماني بوصات من الشعر للتبرع.صحة الشعرعلى المتبرعة أن تعلم أن الشعر يجب أن يكون صحياً خالياً من الكثير من المشكلات، ولم يكن مصبوغاً، ليكون قويا، ولا يعاني من التقصف أو البهتان، ويكون ذو لون واحد، لضمان أن يكون الشعر قويا بما يكفي للخضوع لعملية صنع الشعر المستعار.طريقة التبرع بالشعرتتضمن إحدى الطرق ربط الشعر في ذيل حصان، وذلك بربط ذيل الحصان أولا أمام كل أذن، ثم خلف كل أذن، مع التأكد من تثبيت كل ذيل حصان أو ضفيرة بإحكام، ثم تقوم بالقص فوق ربطة الشعر، وينصح باتباع التعليمات المحددة المقدمة من جهز استلام التبرع، أو ترك تلك المهمة لهم للحصول على أفضل النتائج.الحفظبعد قص شعرك، عادة ما تلف ذيل الحصان أو الضفائر بمناديل ورقية وتضعها في كيس بلاستيكي كبير، ثم يمكنك إرسال شعرك إلى العنوان المناسب، الموجود في تعليمات التبرع بالشعر.