حاجات لازم تعرفيها عن التبرع بالشعر الطويل.. قبل ما تقصيه

تعتبر مشكلة تساقط الشعر بعد تلقي نوع معين من العلاج من المشكلات الشائعة التي تواجه العديد من النساء. وقد يكون لهذا التساقط تأثير نفسي أكبر من تأثير العلاج نفسه. مع مرور الوقت، قد تبدأ النساء بالتفكير في غيرهن ممن فقدن شعرهن نتيجة تجربة المرض المؤلمة. لذا، تقوم بعض المستشفيات بتنظيم حملات من أجل التبرع بالشعر لمرضى السرطان، وهو من أفضل طرق العطاء والاهتمام بالآخرين. يعد التبرع بالشعر عملاً إنسانياً رائعاً يمكن أن يعيد الثقة بالنفس لشخص آخر.كما تفضل بعض الفتيات قص شعرهن خلال فترة الصيف لمواكبة صيحات الموضة، خاصة إذا كان شعرهن طويلاً. قبل اتخاذ قرار التبرع بالشعر، هناك معايير يجب معرفتها مثل الطول ونوع الشعر، وأيضاً معرفة المكان المناسب للتبرع. وفقاً لما نشره موقع "realsimple"، يستعرض "اليوم السابع" هذه المعايير لضمان القيام بالتبرع بشكل صحيح ومفيد.
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