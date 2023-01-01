جينيسيس GV70 موديل 2025 الجديدة

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جينيسيس GV70

أعلنت شركة جينيسيس عن طرازها الكهربائي الجديد جينيسيس GV70 موديل 2025 ، وتنتمي GV70 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

- محرك جينيسيس GV70 موديل 2025 :

تحصل سيارة جينيسيس GV70 موديل 2025 علي قوتها من محركين كهربائيين ، وينتجوا قوة تصل الي 429 حصان ، ويصل عزم دورانها الي 700 نيوتن/ متر، و يمكن شحن بطارية سيارة GV70 من 10% إلى 80% في 18 دقيقة باستخدام الشاحن السريع .

- مواصفات جينيسيس GV70 موديل 2025 :

زودت سيارة جينيسيس GV70 موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام اندرويد اوتو اللاسلكي ، ونظام ابل كار بلاي، وبها إمكانية الوصول عن بعد إلى السيارة من خلال تطبيق الهاتف الذكي ، وبها كاميرا لمسح الطريق أمامك ، وبها نظام تعليق على العجلات الفردية لمواجهة المطبات والانحرافات القادمة، ونظام مساعدة القيادة على الطرق السريعة.

بالإضافة إلى ان سيارة جينيسيس GV70 موديل 2025 زودت أيضا بـ ، جنوط مقاس 20 بوصه ، وبها إضاءة خارجية LED كاملة ، وفتحة سقف بانوراما ، وباب خلفي كهربائي يعمل بدون استخدام اليدين ، وإمكانية الدخول والتشغيل بدون مفتاح، وبها مقاعد أمامية مدفأة وجيدة التهوية ، وشحن لاسلكي للهواتف الذكية ، وشاشة تعمل باللمس مقاس 14,5 بوصه مع نظام ملاحة ، وراديو متصل بالأقمار الصناعية ، ونظام Android Auto وApple CarPlay اللاسلكي، وبها نظام التحذير من الاصطدام الأمامي مع فرامل الطوارئ التلقائية ، ونظام لـ كشف المشاة ، و نظام تثبيت السرعة التكيفي ، ونظام التحذير من النقاط العمياء ، ونظام التحذير عند مغادرة المسار ، والتنبيه من حركة المرور الخلفية مع الكبح التلقائي ، و كاميرا 360 درجة ، وأجهزة استشعار من الأمام والخلف تسهل عملية وقوف السيارة .

المصدر: صدى البلد

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