"جيلي" تجري اختبارات النسخ المحلية والتصديرية من "جالاكسي E5" الكهربية..

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تستعد جيلي في الوقت الحالي لتدشين أحدث أفراد عائلة "جالاكسي" الكهربائية وهي الـSUV المدمجة E5، خلال أسابيع قليلة، والتي تعتبر أول سيارات "جالاكسي" التي يتم تطويرها لكل من السوق المحلي والأسواق التصديرية في نفس الوقت، حيث تجري حاليًا اختبارات النسخ ذات المقود الأيمن مع النسخ ذات المقود الأيسر.



تتمتع السيارة بتصميم بسيط وملامح هادئة، ومما عزز هذا الإيحاء هو خلو الواجهة من الشبكة الأمامية تاركة مساحة كبيرة بين باقي عناصر المقدمة، ومن الجوانب تأتي مقابض الأبواب مخفية أما العجلات فمقاسها 19 بوصة، وقد تجنبت الشركة هنا تصميم "السقف العائم" المنتشر في موديلات الـSUV الصينية، لتكون السيارة كلها بلون واحد، وبالنسبة لاختيارات ألوان الطلاء فهي الأحمر والأخضر والأبيض والرمادي والفضي والوردي.. من المقرر بناء "جالاكسي E5" على المنصة GEEA 3.0، وتقدر أبعادها بنحو 4,615 مم طول، 1,901 مم عرض، 1,670 مم ارتفاع، و2,750 مم طول قاعدة العجلات.



داخل المقصورة تحتوي لوحة القيادة على شاشة LCD للعدادات إلى جانب شاشة عرض رأسي، وفي المنتصف شاشة مركزية للترفيه وعرض البيانات، وبالنسبة لعجلة القيادة فهي مسطحة القاعدة.. أما نظام الصوت فهو مكون من 16 سماعة موزعة في أنحاء المقصورة من ضمنها مساند الرأس. ويمكن للمشترين الاختيار بين 3 ألوان للفرش الداخلي.

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ينبض قلب السيارة بمنظومة 11 -in- 1 الكهربائية الذكية، والتي تصل فيها قوة المحرك إلى 215 حصان، ويقدر معدل اسنهلاك الطاقة بحوالي 11.9 كيلووات/ساعة لكل 100 كيلومتر.. ومثل بقية سيارات "جالاكسي" تعتمد E5 على بطارية ليثيوم حديد فوسفات تم تطويرها بواسطة "جيلي" وتتوفر باختيارين؛ الأولى سعتها 49.52 كيلووات/ساعة وتتيح مدى 440 كيلومتر، أما الأخرى فسعتها 60.22 كيلووات/ساعة ومداها 530 كيلومتر. وتؤكد الصانعة الصينية على أن البطارية محمية بشكل فعال تجاه التأثيرات المباشرة في حالة وقوع تصادم، فيما يستطيع نظام Aegis أن يتنبأ بشكل دقيق بحالات الانفلات الحراري والمواقف الأخرى، مما يطيل عمر البطارية بنسبة 20%.من المحتمل أن يتم تدشين السيارة قبل نهاية شهر يونيو، مع توقعات أن تتراوح أسعارها بين 20,700 إلى 27,600 دولار (ما يعادل 976 ألف إلى مليون و301 ألف جنيه مصري دون رسوم الشحن والجمارك)، لتبدأ تسليماتها خلال النصف الثاني من هذا العام، على أن تصل النسخ إلى الأسواق الخارجية في النصف الأول من العام القادم.