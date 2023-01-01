"جيلي" تجري اختبارات النسخ المحلية والتصديرية من "جالاكسي E5" الكهربية..

تستعد جيلي في الوقت الحالي لتدشين أحدث أفراد عائلة "جالاكسي" الكهربائية وهي الـSUV المدمجة E5، خلال أسابيع قليلة، والتي تعتبر أول سيارات "جالاكسي" التي يتم تطويرها لكل من السوق المحلي والأسواق التصديرية في نفس الوقت، حيث تجري حاليًا اختبارات النسخ ذات المقود الأيمن مع النسخ ذات المقود الأيسر.
تتمتع السيارة بتصميم بسيط وملامح هادئة، ومما عزز هذا الإيحاء هو خلو الواجهة من الشبكة الأمامية تاركة مساحة كبيرة بين باقي عناصر المقدمة، ومن الجوانب تأتي مقابض الأبواب مخفية أما العجلات فمقاسها 19 بوصة، وقد تجنبت الشركة هنا تصميم "السقف العائم" المنتشر في موديلات الـSUV الصينية، لتكون السيارة كلها بلون واحد، وبالنسبة لاختيارات ألوان الطلاء فهي الأحمر والأخضر والأبيض والرمادي والفضي والوردي.. من المقرر بناء "جالاكسي E5" على المنصة GEEA 3.0، وتقدر أبعادها بنحو 4,615 مم طول، 1,901 مم عرض، 1,670 مم ارتفاع، و2,750 مم طول قاعدة العجلات.
داخل المقصورة تحتوي لوحة القيادة على شاشة LCD للعدادات إلى جانب شاشة عرض رأسي، وفي المنتصف شاشة مركزية للترفيه وعرض البيانات، وبالنسبة لعجلة القيادة فهي مسطحة القاعدة.. أما نظام الصوت فهو مكون من 16 سماعة موزعة في أنحاء المقصورة من ضمنها مساند الرأس. ويمكن للمشترين الاختيار بين 3 ألوان للفرش الداخلي.
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