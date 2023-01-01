جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي إسرائيلي في غزة



مقتل جندي إسرائيلي مقتل جندي إسرائيلي



أعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس 4 يوليو 2024 عن مقتل جندي إسرائيلي خلال اشتباكات وقعت في وقت سابق اليوم في منطقة الشجاعية بقطاع غزة.



مقتل جندي إسرائيلي

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجندي المقتول يدعى إيال ميمران، 20 عاماً، من الكتيبة 101 في لواء المظليين، من نيس زيونا، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.



وبمقتله يرتفع عدد قتلى إسرائيل في الهجوم البري ضد حماس في غزة والعمليات العسكرية على طول الحدود مع القطاع إلى 325.

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