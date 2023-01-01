جيش الاحتلال يعلن عن حادث عملياتي خطير في غزة

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جيش الاحتلال الإسرائيلي


أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن وقوع حادث انفجار ذخيرة في موقع عسكري حيث تتمركز القوات الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على منصة “إكس”، إنه قبل فترة قصيرة، وقع حادث عملياتي نتيجة انفجار ذخيرة في المنطقة العسكرية بالقرب من نصب "السهم الأسود" جنوبي سديروت، حيث تتمركز قوات الجيش الإسرائيلي.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يجري الآن التحقيق في الحادث.

وعلى جانب آخر، أفادت القناة 12 العبرية، بوقوع انفجار في وسائل قتالية في جنود إسرائيليين في غلاف غزة أثناء قصفهم مخيم جباليا.

بينما قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن مدفع تابع للجيش الإسرائيلي انفجر بعدد من الجنود قرب "كيبوتس مفلاسيم" قرب قطاع غزة أثناء إطلاقه قذائف نحو جباليا.

ولم يتم التأكيد حتي الآن عن وقوع قتلي في صفوف القوات الإسرائيلي إثر الانفجار.

المصدر: إكس

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