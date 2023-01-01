جيش الاحتلال يعترف بمصرع 3 جنود وإصابة 3 آخرين في غزة



جيش الاحتلال يعترف بمصرع 3 جنود جيش الاحتلال يعترف بمصرع 3 جنود

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل 3 جنود، اثنين من لواء كفار وآخر من كتيبة 101 لواء مظليين، وإصابة 3 آخرين في المعارك ضد عناصر المقاومة الفلسطينية في غزة.



ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة إكس، تفاصيل الـ 3 جنود القتلي، وهم:



الرقيب يديديا عزوجي 21 عاماً من بلدة رابفا، مقاتل في الكتيبة 101 لواء مظليين، استشهد في معركة شمال قطاع غزة.

الرقيب إيليا هليل 20 عاماً من تل صهيون، مقاتل في كتيبة نحشون (90) لواء كفار، سقط أثناء نشاط عملياتي في منطقة لواء السامرة.

الرقيب دييجو شفيشا هرساج 20 عاماً من تل أبيب، مقاتل في فوج نحشون (90)، لواء كفار، سقط أثناء نشاط عملياتي في منطقة لواء السامرة.

وأضاف جيش الاحتلال، أنه أصيب أيضا جندي من الكتيبة 101 لواء المظليين بجروح خطيرة، في المعركة التي سقط فيها الرقيب يديديا عزوجي.

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وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب مقاتلان من الكتيبة 601، اللواء 401 "تصميم المسارات الحديدية"، فيلق الهندسة القتالية، بجروح خطيرة في المعركة التي جرت جنوب قطاع غزة.