جوني ديب مهدد بمصير كيفن سبيسي.. مطالبات باستبعاده من Fantastic Beasts

تشهد صناعة السينما في هوليوود تغيرات كثيرة خلال هذه الفترة، نظرًا إلى الحراك المجتمعي ضد ظاهرة التحرش الجنسي المتفشية في الوسط الفني، إلى جانب نشاط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين يحاولون التحكم في اختيارات شركات الإنتاج عن طريق تدشين حملات إلكترونية ضد ترشيح بعض الفنانين في أدوار محددة.
فقد طرحت شركة Warner Bros، الصور الدعائية الأولى الخاصة بالجزء الثاني من سلسلة Fantastic Beasts، الذي من المقرر أن يحمل اسم Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. وتصدر الملصق الدعائي مجموعة من الممثلين؛ منهم بطل السلسة إيدي ريدماين وجوني ديب وجود لو وإيزرا ميلر وزوي كرافيتز.
ولم يمر سوى ساعات قليلة حتى هاجم مستخدمو موقع Twitter، الممثل جوني ديب الذي يجسد دور الساحر الشرير "جيليرت جريندلوالد"، مطالبين الشركة المنتجة باختيار ممثل آخر ليحل محله، كما حدث مع الممثل كيفين سبيسي في فيلم All The Money In The World، إثر تورطه في اتهامات اعتداء جنسي على ممثلين رجال وعاملين في مجال صناعة الترفيه. فقد اتخذت شركة Sony خطوة غير مسبوقة تتضمن استبدال جميع المشاهد التي صورها الممثل البالغ من العمر 58 عامًا، في الفيلم بالممثل كريستوفر بلامر.
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