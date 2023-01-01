جوميز: تلقيت بعض العروض ولكني سأبقى مع الزمالك.. وهذا موقفي من رحيل زيزو



جوزيه جوميز جوزيه جوميز

وقال جوميز في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "عندما أوقع عقدا مع فريق أريد إتمامه، ولا أتركه منذ أن كنت لاعبا حتى إلا إذا كان في ذلك مكسب لكل الأطراف".

قد يعجبك أيضا...

وأضاف "وقعت عقدا مدته عام ونصف يشترط الفوز بالكونفدرالية للاستمرار، وأنا متحفز لتحقيق المزيد مع هذا النادي العظيم".وأوضح "ليس لدي حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكني أعرف أن هناك الأخبار التي تثار عن رحيلي. صحيح أني تلقيت بعض العروض، ولكني أشعر بالسعادة لوجودي هنا بشكل يوم".وعن تجربته في مصر قال: "الأمر مختلف في مصر بفضل هذا الحماس الكبير الذي أراه من الجماهير. العدد محدد بسبب توجيهات معينة، وربما نحصل على ملاعب ممتلئة قريبا، فلم أختبر هذا الشعور إلا في نهائي الكونفدرالية".وأكمل "عرفنا أن هناك من بات ليلة المباراة في الاستاد حتى يتمكن من الحضور".وعن إمكانية رحيل زيزو قال: "إذا لم تترك اللاعب يغادر على عكس رغبته ستفقد شغفه في اللعب. أحب زيزو بالطبع فهو لاعب محترف من الطراز الأول ولكن إذا استفادت كل الأطراف فلمَ لا"؟وعن استشارته في إدارة الصفقات قال: "الإدارة ليست تخصصي بل الجانب الفني. إذا تركت الإدارة لاعب هام فيجب أن يتم استبداله بحرص. مما أراه أشعر أن الإدارة ستأخذ رأيي الفني باستمرار في هذا الملف".وعن صفقات يناير الماضي قال: "هؤلاء اللاعبين وصلوا قبل أن أصل أنا. أتفهم وجهة نظر الإدارة لأنها فتحت باب القيد للتو وبالتالي قررت جلب أدوات جديدة لهذا الفريق".وعن طريقة إدارة الصفقات في الفترة المقبلة قال: "أنا لا يهمني إن كان اللاعب اسمه بيتر أو إبراهيم. ما يهمني هو صفاته والخصائص التي أريدها. حين نجد اللاعب الذي يحمل الصفات التي نريدها يبقى النظر لما إن كان مناسبا للوضع المالي".وأوضح "يجب التوافق بين المدرب والإدارة في هذا الأمر، فأنا كمدرب أريد مبابي والجماهير ستكون سعيدة ولكن لا نملك الأموال لذلك، وبالتالي لا يمكن أن أهدد بالرحيل إن لم يأتِ وإلا ستتركني الإدارة أرحل".وواصل "قدرات لاعبي الزمالك الفنية أعلى من الذين دربتهم في ريدينج الإنجليزي. أما فيما يخص تحقيق المركز الثالث فقط هذا الموسم، فسنرى في الموسم المقبل".وأوضح "أحمد فتوح الذي يمر بوقت صعب حاليا لديه قدرات فنية كبيرة تمكنه من اللعب في أي دوري في العالم".وأكمل "رؤية عبد الله السعيد وطريقة اتخاذ قراراته في الملعب لا تصدق، وشيكابالا يملك قدرات فنية كبيرة".