جوميز: الزمالك لم يخسر الدوري حسابيا.. وأتمنى عودة الجماهير للمدرجات

وتابع "خلقنا الكثير من الفرص وكان من الممكن أن نسجل المزيد من الأهداف ولكنهم خلقوا بعض الفرص أيضا، والشيء الذي لم أحبه كان التحولات الدفاعية التي لم تكن جيدة وكان بالإمكان التصرف بطريقة أفضل".
يرى جوزيه جوميز مدرب الزمالك أن فريقه لم يخسر الدوري حسابيا حتى الآن.
وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.
وقال جوميز عبر قناة أون تايم سبورتس: "المباراة كانت رائعة وشهدت الكثير من المشاعر المختلفة، ولكن النقطة التي لم أحبها كانت وجود تحولات هجومية ناجحة كثيرة لسيراميكا لكيوباترا".
وواصل "أبارك لفريق سيراميكا كليوباترا لأنه فريق من الصعب جدا أن تفوز عليه ويعرف ما يجب فعله بكل المواقف ويستطيع اللعب على السرعة والاستحواذ".
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