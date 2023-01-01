جوجل: لا تشتروا هذه الساعة.. غير قابلة للإصلاح

برغم ميزات ساعات جوجل بكسل واتش 3 الذكية إلا أن أبرز عيوبها وفقا لشركة جوجل هي عدم إمكانية إصلاحها وذلك في حال تعرضها لأي تلف، و يعد الحل الوحيد المتاح للمستخدمين هو القيام باستبدالها بالكامل، مما قد أثار اهتمام الكثيرين حول مدى قوة ودعم الشركة لمنتجاتها.ووفقا لموقع phonearena أوضح ممثل جوجل أن المستخدمين الذين تواجههم مشكلة تلف في ساعة جوجل بكسل واتش 3 الذكية يمكنهم القيام بالتواصل مع فريق دعم العملاء الخاص بساعة بكسل وذلك للتحقق من الخيارات المتاحة.
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