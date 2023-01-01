جوجل: لا تشتروا هذه الساعة.. غير قابلة للإصلاح



ساعات جوجل بكسل واتش 3 ساعات جوجل بكسل واتش 3

برغم ميزات ساعات جوجل بكسل واتش 3 الذكية إلا أن أبرز عيوبها وفقا لشركة جوجل هي عدم إمكانية إصلاحها وذلك في حال تعرضها لأي تلف، و يعد الحل الوحيد المتاح للمستخدمين هو القيام باستبدالها بالكامل، مما قد أثار اهتمام الكثيرين حول مدى قوة ودعم الشركة لمنتجاتها.

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ووفقا لموقع phonearena أوضح ممثل جوجل أن المستخدمين الذين تواجههم مشكلة تلف في ساعة جوجل بكسل واتش 3 الذكية يمكنهم القيام بالتواصل مع فريق دعم العملاء الخاص بساعة بكسل وذلك للتحقق من الخيارات المتاحة.ورغم تكرار الاستفسار حول إمكانية القيام بإصلاح الساعة، أكد ممثل جوجل بشكل قاطع أن ساعة بكسل واتش 3 تعد غير قابلة للإصلاح، مما يعني أن الحل الوحيد المتاح هو القيام باستبدالها بجهاز جديد، وهو ما قد يثير قلق المستخدمين الذين يفضلون وجود حلول إصلاحية بدلا من الاستبدال الكامل.فإذا كنت تفكر في اقتناء ساعة بكسل واتش 3 ، يجب أن تكون مستعدًا للقيام بمواجهة احتمال عدم القدرة على إصلاحها أو استبدالها في حال تعرضها لأي تلف.