جوجل جيميني لايف مجاني لمستخدمي Android.. إضافة محادثات تفاعلية بالذكاء الاصطناعي

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تعمل جوجل على توسيع Gemini Live للمستخدمين المجانيين على نظام Android بعد تقديمه في البداية للمشتركين المتقدمين، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين إجراء محادثات تفاعلية، بما في ذلك القدرة على مقاطعة الردود بمعلومات أو توجيهات جديدة.

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ميزات Gemini Live يمكن الوصول إلى Gemini Live عبر شكل موجة دائري جديد مع أيقونة متألقة في الجزء السفلي الأيمن من تراكب Gemini أو التطبيق الكامل.كما يؤدي هذا إلى واجهة ملء الشاشة مع زري "Hold" و"End" في الأسفل، يمكن للمستخدمين الخروج من واجهة المستخدم هذه مع الاستمرار في استخدام هواتفهم أو قفل الشاشة، مع تشغيل Gemini Live في الخلفية.عند إنهاء المحادثة، يظهر نص نصي لمطالباتك وردود جيميني في قسم السجل، مما يسمح لك بإعادة تشغيل المحادثات بسهولة، حاليًا لا يدعم Gemini Live ملحقات للوصول إلى Gmail وYouTube Music والتطبيقات الأخرى، ولكن ستتم إضافة هذه الميزة لاحقًا.تقدم Gemini Live 10 أصوات جديدة متاحة أيضًا في التطبيق، حيث يمكن للمستخدمين عرض هذه الأصوات بالانتقال إلى إعدادات Gemini > صوت Geminiيبدأ طرح التطبيق للمستخدمين المجانيين اليوم على أجهزة أندرويد المضبوطة على اللغة الإنجليزية، ومن المتوقع ظهور المزيد من اللغات قريبًا.كانت الميزة متاحة سابقًا فقط للمشتركين المتقدمين. تصل الأحجار الكريمة إلى تطبيق Gemini Mobile مع تحسينات تجربة المستخدم الجديدة للواجهة.يمكنك إنهاء الجلسة المباشرة بقول "توقف" أو باستخدام خيار الإشعارات، حيث تضمن هذه المرونة أن يتمكن المستخدمون من إدارة تفاعلاتهم بسلاسة دون تعطيل أنشطتهم المستمرة.ويهدف تقديم هذه الأصوات الجديدة إلى تعزيز تجربة المستخدم من خلال توفير خيارات صوتية متنوعة مصممة خصيصًا لتفضيلات مختلفة.ويقدم كل صوت خصائص فريدة، بدءًا من النغمات الهادئة ومتوسطة المدى وحتى النغمات النشطة والعميقة.والتحديثات المستقبلية والتوافر تخطط الشركة للتحديثات المستقبلية التي ستدمج امتدادات Gemini للوصول إلى خدمات مثل Gmail وYouTube Music مباشرة من خلال Gemini Live، وتعد هذه التحسينات جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين الأداء الوظيفي.يتبع هذا التحديث التطورات الأخيرة الأخرى في تطبيق Gemini، مثل إعادة تصميم الصفحة الرئيسية المحتملة والميزات الجديدة مثل تحميل الملفات على نظامي Android وiOS.ويمثل توسيع Gemini Live خطوة أخرى في جعل الذكاء الاصطناعي التحادثي المتقدم في متناول جمهور أوسع، ومن خلال طرح هذه الميزات تدريجيًا، تهدف Google إلى تحسين تجربة المستخدم بناءً على التعليقات الواردة.