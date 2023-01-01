جهاز غير جراحي يعطل إشارات الألم في الدماغ

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نجح العلماء في تطوير جهاز جديد غير جراحي يُدعى "Diadem"، يهدف إلى معالجة الألم المزمن عبر تحفيز الدماغ بشكل مبتكر.

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ونشرت دراسة في مجلة Pain، كشفت عن قدرة الجهاز على تعطيل الإشارات المسببة للألم المزمن باستخدام موجات صوتية منخفضة الشدة.يعتبر الألم نظام إنذار حيوي، لكن في حالات الألم المزمن قد يحدث خلل في إشارات الدماغ، مما يؤدي إلى إنذارات كاذبة حول إصابات شفيت بالفعل أو أطراف مبتورة.بينما توفر الأدوية تخفيفًا مؤقتًا للألم، غالبًا ما تكون مصحوبة بآثار جانبية خطيرة مثل الإدمان.جهاز "Diadem" يوفر بديلاً غير جراحي، حيث يستخدم الموجات الصوتية لتحفيز المناطق العميقة في الدماغ، مما يساهم في تعطيل الإشارات الخاطئة.وفي تجربة سريرية شملت 20 مشاركًا، أظهرت النتائج أن 60% من المرضى لاحظوا انخفاضًا ملحوظًا في الألم بعد استخدام الجهاز.وقال توماس ريس، أحد مؤلفي الدراسة، إن النتائج كانت غير متوقعة، حيث أظهر العلاج تحسنًا سريعًا ومستدامًا في أعراض الألم. ويأمل الباحثون أن يفتح الجهاز آفاقًا جديدة لعلاج المرضى الذين لا تنجح معهم العلاجات الحالية.رغم النتائج الإيجابية، يدعو العلماء إلى إجراء تجارب موسعة لتأكيد فعالية الجهاز وسلامته على المدى الطويل، مع الأمل في تقليل الاعتماد على الأدوية الأفيونية التي تحمل آثارًا جانبية.