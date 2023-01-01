جن وعفاريت في شقة ليلى مراد.. أسرار عمارة الإيموبيليا



شقة ليلى مراد شقة ليلى مراد

اشتهرت شقة ليلى مراد في عمارة الإيموبيليا الموجودة في منطقة وسط البلد، بأنها مأوى للعديد من فناني زمن العظماء، ولكن يترد أيضآ منذ زمن بعيد أقاويل بأنها ليست مسكن المشاهير والفنانين فقط ولكن مسكن للجن والعفاريت ايضآ.

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ونكشف في الفيديو التالي، عن حكايات وأسرار شقة الفنانة ليلى في عمارة الإيموبيليا، وعن حقيقة الأقاويل التي تردد دائمآ بأنها يسكنها الجن والعفاريت، كما نكشف عن رأي من سكن الشقة بعد الفنانة العظيمة وعن رده المفاجأة بشأن الشقة وظواهرها الغريبة.يذكر أن عمارة الإيموبيليا سكنها أهم نجوم الزمن الجميل وعاش أغلبهم في هذه العمارة ومنهم، نجيب الريحاني، ومحمد فوزي، وأنور وجدي، وزجته ليلى مراد وقتها، ومحمود المليجي، ومحمد عبدالوهاب، وماجدة الصباحي، وفكري أباظة، وتواجد بها مكتب عبدالحليم حافظ، ومكتب أم كلثوم، وكاميليا، وعبدالعزيز محمود، والملحن كمال الطويل، وماجدة الخطيب، وعلوية جميل، والمخرج محمود ذو الفقار، والمخرج هنري بركات، وأسمهان، وأحمد سالم، وآسيا داغر، وتوفيق الحكيم.وتقع "الايموبيليا" بنقطة التقاء شارعي شريف وقصر النيل، ويرجع تاريخ إنشائها إلي أوائل هذا القرن، مالك العمارة هو رجل الأعمال المصري الشهير أحمد عبود باشا، وتكلف بناؤها نحو مليون و200 ألف جنيه تميزت بمساحتها الواسعة "5444 مترا مربعا"، ويصل عدد الشقق بها إلي 370 شقة موزعة علي طوابقها الثلاثة عشر، التي بنيت علي الطراز الفرنسي الفريد، تم بناؤها منذ عام 1940، ولتميزها وروعة طرازها اشتهرت بأنها عمارة المشاهير، إذ توالي علي السكن بها أكثر من 30 فنانا وفنانة، بالإضافة إلى تردد الكثير من المطربين الكبار عليها لوجود شركات للإنتاج الفني والسينمائي بها مثل عبدالحليم حافظ وأم كلثوم، كما انها أشهر عمارات وسط البلد لأنها جمعت بين الشقق السكنية والشركات التجارية بشكل واضح.