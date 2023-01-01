جندي إسرائيلي سابق يعتقل في روسيا بتهمة التخطيط للانضمام إلى القوات الأوكرانية

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اعتقال جندي إسرائيلي سابق

اعتقل جهاز الأمن الروسي جنديا إسرائيليا سابقا في إقليم كراسنودار بعد أن خطط للانضمام للقوات الأوكرانية.

وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي: "اعتقال المواطن الإسرائيلي لانزمان يوفال في إقليم كراسنودار، من مواليد عام 1960، وهو جندي سابق في الجيش الإسرائيلي وكانت لديه خطط للانضمام إلى التشكيلات المسلحة الأوكرانية من أجل المشاركة في الأعمال العدائية ضد روسيا".

وأضاف: "ونتيجة للعمليات الاستخباراتية، ثبت أنه كان لديه موقف سلبي تجاه البلاد والسياسة التي تتبعها القيادة الروسية، بالإضافة إلى أنه أرسل بياناته الشخصية والسيرة الذاتية لمختلف المنظمات الإرهابية المحظورة في أراضي روسيا بهدف الانضمام إلى تلك المنظمات والقيام بمهام قتالية ضد روسيا".

وأكد البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتهم، وبموجب المادة 205 من القانون الروسي سيتم ترحيله إلى إسرائيل.



المصدر: نوفوستي

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