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جمال شعبان يقدم نصائح للوقاية من الأزمات القلبية

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صورة الخبر: الأزمات القلبية
الأزمات القلبية

قدم الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا، عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، نصائح للوقاية من الأزمات القلبية.

وقال شعبان:

- كل جميع إفطارك.
- اقسم نصف غدائك مع من تحب.

- أعطِ عشاءك لعدوك.

- لا تستخدم السكر ولا السمن الصناعي.

- قلل من الملح والنشويات.
- لا تشرب المشروبات الغازية ولا مشروبات الطاقة
- ممنوع التدخين وممنوع الجلوس مع المدخنين.
- اصعد علي السلالم ولا تستخدم المصعد.
- اكتشف السكر والضغط المرتفع والكوليسترول مبكرا واضبطهم.
- لا تحقد ولا تغضب وحافظ على استقرارك العائلي وحياة زوجية سعيدة.

المصدر: elbalad

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