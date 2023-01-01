جمال شعبان يقدم نصائح للوقاية من الأزمات القلبية

الأزمات القلبية
قدم الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا، عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، نصائح للوقاية من الأزمات القلبية.
وقال شعبان:
- كل جميع إفطارك.
- اقسم نصف غدائك مع من تحب.
- أعطِ عشاءك لعدوك.
- لا تستخدم السكر ولا السمن الصناعي.
- قلل من الملح والنشويات.
- لا تشرب المشروبات الغازية ولا مشروبات الطاقة
- ممنوع التدخين وممنوع الجلوس مع المدخنين.
- اصعد علي السلالم ولا تستخدم المصعد.
- اكتشف السكر والضغط المرتفع والكوليسترول مبكرا واضبطهم.
- لا تحقد ولا تغضب وحافظ على استقرارك العائلي وحياة زوجية سعيدة.
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