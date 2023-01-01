جفاف الفم: خطر يهدد صحتك.. تعرف على الأسباب



جفاف الفم جفاف الفم



يعد جفاف الفم من المشكلات الصحية الشائعة فى العالم ولها أسباب عديدة وفى بعض الأحيان يكن مؤشر لمشكلة صحية خطيرة.

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ونعرض لكم أهم أسباب جفاف الفم وفقا لما جاء فى موقع "milltowndental."أسباب جفاف الفمتناول مضادات الاكتئاب، أدوية ارتفاع ضغط الدم، مضادات الهيستامين، مزيلات الاحتقان، مرخيات العضلات، حاصرات بيتا، مضادات ارتفاع ضغط الدم، مدرات البول ومسكنات الألمشيخوخةالعلاج الكيميائيتلف في الرقبة أو الرأس نتيجة العلاج الإشعاعي أو الجراحة أو الإصابةتلف الأعصاب في الرأس والرقبةمرض السكري، السكتة الدماغية، مرض القلاع، مرض الزهايمر، أمراض المناعة الذاتيةالشخير والتنفس مع فمك مفتوحاتعاطي التبغ والكحول والمخدرات الترفيهية مثل الميثامفيتامين والماريجواناالكافيينمضاعفات جفاف الفمإذا تركته دون علاج، يمكن أن يؤدي جفاف الفم إلى المضاعفات التالية:زيادة الترسبات وتسوس الأسنان وأمراض اللثةتقرحات الفمعدوى الخميرة في الفمتقرحات في الفم أو حولهتشقق الجلد في زوايا الفمالشفاه المتشققةسوء التغذية بسبب صعوبة المضغ والبلع