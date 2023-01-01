جفاف الفم: خطر يهدد صحتك.. تعرف على الأسباب

جفاف الفم
يعد جفاف الفم من المشكلات الصحية الشائعة فى العالم ولها أسباب عديدة وفى بعض الأحيان يكن مؤشر لمشكلة صحية خطيرة.
ونعرض لكم أهم أسباب جفاف الفم وفقا لما جاء فى موقع "milltowndental."
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أسباب جفاف الفم
تناول مضادات الاكتئاب، أدوية ارتفاع ضغط الدم، مضادات الهيستامين، مزيلات الاحتقان، مرخيات العضلات، حاصرات بيتا، مضادات ارتفاع ضغط الدم، مدرات البول ومسكنات الألم
شيخوخة
العلاج الكيميائي
تلف في الرقبة أو الرأس نتيجة العلاج الإشعاعي أو الجراحة أو الإصابة
تلف الأعصاب في الرأس والرقبة
مرض السكري، السكتة الدماغية، مرض القلاع، مرض الزهايمر، أمراض المناعة الذاتية
الشخير والتنفس مع فمك مفتوحا
تعاطي التبغ والكحول والمخدرات الترفيهية مثل الميثامفيتامين والماريجوانا
الكافيين
مضاعفات جفاف الفم
إذا تركته دون علاج، يمكن أن يؤدي جفاف الفم إلى المضاعفات التالية:
زيادة الترسبات وتسوس الأسنان وأمراض اللثة
تقرحات الفم
عدوى الخميرة في الفم
تقرحات في الفم أو حوله
تشقق الجلد في زوايا الفم
الشفاه المتشققة
سوء التغذية بسبب صعوبة المضغ والبلع
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