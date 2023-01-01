جروبات الغش على تليجرام تهدد سلامة امتحانات الدبلومات الفنية: التعليم تُكثف تحقيقاتها لمكافحة الظاهرة

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نشرت جروبات الغش على تليجرام صور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التي يؤديها الطلاب داخل اللجان الآن.



وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تقوم حاليا بالتحقيق وتتبع الصور المتداولة لتحديد هوية مصورها و ناشرها و تطبيق عقوبات مكافحة قانون الغش عليه.



وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تهاون مع الغشاشين، مشددا على تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من مدة عام إلى عامين طبقا للقانون.

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كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الوزارة اتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومنضبط؛ لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، موجهًا الشكر لجميع الجهات المشاركة في أعمال الامتحانات.و أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليماته لجميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، اكد خلالها على ضرورة تطبيق كافة الاجراءات المتعلقة بضبط اللجان ، وإجراء التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن اجزة المحمول والاجهزة الالكترونية وكذلك منع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان، مؤكدا أنه سيتم على الفور رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله.