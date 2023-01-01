جديد .. طريقة عمل رول الدجاج المحشي موتزاريلا

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رول الدجاج المحشي موتزاريلا


قدمت الشيف غادة التلي، طريقة عمل رول الدجاج المحشي موتزاريلا ، بمذاق لا يقاوم و غير تقليدي.

مقادير رول الدجاج المحشي موتزاريلا
2 صدر دجاج
جبن موتزاريلا
مشروم
1 كوب كريمة
2 ملعقة كبيرة مستردة
1 كوب ماء
1 ملعقة صغيرة بابريكا
مكعب مرق
2 فص ثوم مفروم
1 ملعقة كبيرة بقدونس
1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب
بطاطس بيوريه للتقديم


طريقة تحضير رول الدجاج المحشي موتزاريلا

نقطع صدر الدجاج بالعرض لنصفين
ونقوم بضعها بكيس والدق عليها لتصبح رقيقه ثم تتبل بالملح والفلفل ونضع اصبع جبن موتزاريلا وطي الطرفين الايمن والايسر ولفها جيدا
ثم تُحمر بقليل من زيت وزبده وعند الاحمرار نضع الثوم والفطر ثم نضع 1 كوب ماء وتغطى 10 دقائق ثم نضيف الكريمه والتوابل ونغطيها ثانيا مدة 5 دقائق ونضع البقدونس
وتقدم مع البطاطس البيوريه وبالهنا والشفا

المصدر: elbalad

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