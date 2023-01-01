جديد .. طريقة عمل رول الدجاج المحشي موتزاريلا

نقطع صدر الدجاج بالعرض لنصفين
قدمت الشيف غادة التلي، طريقة عمل رول الدجاج المحشي موتزاريلا ، بمذاق لا يقاوم و غير تقليدي.
مقادير رول الدجاج المحشي موتزاريلا
2 صدر دجاج
جبن موتزاريلا
مشروم
1 كوب كريمة
2 ملعقة كبيرة مستردة
1 كوب ماء
1 ملعقة صغيرة بابريكا
مكعب مرق
2 فص ثوم مفروم
1 ملعقة كبيرة بقدونس
1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب
بطاطس بيوريه للتقديم
طريقة تحضير رول الدجاج المحشي موتزاريلا
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