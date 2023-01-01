جدول امتحانات ثانية ثانوي بالجيزة - الفصل الدراسي الثاني 2024



امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة وحازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام بعد حصر جميع المشكلات التي واجهت الامتحانات خلال الأعوام الماضية، وتفاديها هذا العام.







وشدد الوزير في هذا الإطار على التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات ومنع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان واستخدام تقنيات حديثة سيتم تطبيقها العام الحالي في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني، مؤكدا أنه سيتم على الفور رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله ومعاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها وأنها غير مدرجة بأعمال الصيانة.

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وشددت وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة التأكد من وجود كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال بها وتدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان وحظر الندب المحلي تماما إلا عن طريق لجنة الإدارة و إعداد تقرير يومي بما يحدث في اللجنة من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لتقييم أدائهم.