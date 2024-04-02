جدول امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني 2024 - كلية الآداب - جامعة الزقازيق

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جدول امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني 2024 لـ طلاب كلية الآداب بجامعة الزقازيق.. يبحث عنها الكثير من الطلاب في الوقت الحالي حتى يكونوا على علم به، وذلك لبدء مراجعة المواد الدراسية بشكل جيد.



ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني 2024 لـ طلاب كلية الآداب بجامعة الزقازيق، يوم الخميس 28 مارس لقسم الجغرافيا، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات عبر المنصة الإلكترونية حتى يوم الجمعة 8 أبريل المقبل 2024.



ولذلك يقدم القاهرة 24، جدول امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب كلية الآداب بجامعة الزقازيق في السطور التالية، والتي جاءت كما يلي:

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امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني 2024 لـ طلاب كلية الآداب بجامعة الزقازيقوفي وقت سابق، رأس الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة هيئة دعم وتطوير الجامعات، بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الأهلية، والدكتور وائل نبيل رئيس جامعة النيل الأهلية، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية.وأكد الوزير، أن مصر تتمتع بسُمعة عالمية في مجال الاستثمار بالتعليم العالي، وتوجد قائمة من طلبات الشراكة والتعاون مع العديد من الجامعات العالمية من مختلف الدول؛ ما يعكس الثقة العالمية الكبيرة في الدولة المصرية.الفرقة: القسم: تاريخ بدء الامتحانات: تاريخ انتهاء الامتحانات:الأولى جميع الأقسام 2024/04/02 2024/04/10الثانية جميع الأقسام 2024/04/11 2024/04/19الثالثة جميع الأقسام 2024/04/20 2024/04/28الرابعة جميع الأقسام 2024/04/29 2024/05/07