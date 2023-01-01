جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 - الشعبة الأدبية



امتحانات الصف الثالث الثانوي امتحانات الصف الثالث الثانوي

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 لـ طلاب الشعبة الأدبية.. يبحث عنه الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم في الوقت الحالي، خاصة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستبدأ يوم 10 يونيو المقبل.



امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 للمواد المضافة للمجموع يوم 22 يونيو المقبل، وفقًا للجدول المعلن سابقًا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي.



جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024

وينشر القاهرة 24، جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 لـ طلاب الشعبة الأدبية في السطور التالية، والذي جاء كالتالي:

قد يعجبك أيضا...

يوم 10 يونيو: التربية الدينية والوطنية.يوم 12 يونيو: امتحان الاقتصاد والإحصاء.يوم 22 يونيو: امتحان اللغة العربية.يوم 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.يوم 29 يونيو: امتحان مادة التاريخ.يوم 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024وفي وقت سابق، عملت وزارة التربية والتعليم، على صياغة خطة استراتيجية 2024/2029 لتوحيد سياسات التعليم والتوافق مع الاتجاهات العالمية في التعليم، وتُقدّم الخطة مجموعة من السياسات والبرامج؛ لتفعيل مشروع إصلاح التعليم المصري من رياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام والفني.وجاء ذلك خلال متابعة رئيس الوزراء يتابع إجراءات وزارة التربية والتعليم لتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.وتوضح تلك الخطة الرؤية طويلة المدى لمشروع إصلاح التعليم المصري، وتُحدد الأولويات الاستراتيجية، وتُقدم خارطة طريق للتنفيذ، وكذلك تستجيب للسياقات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتغيرة ديناميكيًا على المستويين العالمي والوطني.