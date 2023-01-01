جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان قبل انطلاق الاختبارات السبت 24 أغسطس

تبدأ السبت 24 أغسطس الجارى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يؤدى امتحانات الثانوية العامة 2024 للدور الثاني قرابة 100 ألف طالب وطالبة.وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى طلاب الثانوية العامة بامتحانات الثانوية العامة للدور الثاني يوم السبت 24 أغسطس الجارى امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 25 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 26 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والثلاثاء 27 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 28 أغسطس مادتى الفيزياء والتاريخ والخميس 29 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والسبت 31 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.
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