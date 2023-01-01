جدل واسع حول مجسم للكعبة في دولة إفريقية (فيديو)



ظهور مجسم للكعبة ظهور مجسم للكعبة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأشخاص يطوفون حول مجسم شبيه بالكعبة في نيجيريا، مما أثار موجة من الجدل.



ويظهر المجسم في الفيديو وسط منطقة مسورة بجدران إسمنتية، بينما كان العشرات من النيجيريين يطوفون حوله بثياب الإحرام مع أصوات التكبير، مرددين عبارة "لبيك اللهم لبيك".



واستنكر نشطاء الواقعة، خاصة أنها سبق أن حصلت في نيجيريا في سنوات ماضية من قبل جماعة دينية، فيما رجح البعض أن تكون مجرد تدريب بهدف تسهيل خطوات الشعيرة الدينية، قبل السفر إلى مكة لأداء مناسك الحج والعمرة، حيث تقوم العديد الدول مثل ماليزيا وإندونيسيا بنفس التدريب.

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ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الجهات الحكومية في نيجيريا حول الواقعة.https://twitter.com/i/status/1793900492613144964