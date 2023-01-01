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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024، بكافة التخصصات، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد ترأس اجتماع مجلس قيادات التعليم الفني؛ لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بمنظومة التعليم الفني والاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية.





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امتحانات الدبلومات الفنية 2024وفي مستهل اللقاء، دعا الدكتور رضا حجازي، الحضور للوقوف دقيقة حدادا على روح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني الذي وافته المنية الأسبوع الماضي، مثمنا دوره الوطني وإخلاصه في العمل، لما حققه من العديد من الإنجازات في تطوير قطاع التعليم الفني.وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بقطاع التعليم الفني باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري، كما استعرض الوزير التطور الذي شهدته منظومة التعليم الفني، مشيرا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية في المجتمع عن التعليم الفني.وأضاف الوزير أن تطوير التعليم الفني جاء من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الشراكة القوية مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني تمثل إحدى أهم سياسات الوزارة وعلى رأس أولويات خطتها الاستراتيجية 2024 / 2029.وفي إطار استعراض الاستعدادات المتعلقة بامتحانات الدبلومات الفنية 2023/ 2024 التي تبدأ 25 مايو وحتى 6 يونيو 2024لابالنسبة للامتحانات التحريرية، أعلن الدكتور رضا حجازي عن إصدار قرار وزاري بتولي الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور عمرو بصيلة نائبًا لرئيس عام الامتحانات.يمكن الاستعلام عن الجداول عبر هذا الرابط: https://moe.gov.eg/