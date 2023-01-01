جثة السعودي المختفي تُعثر عليها أخيرًا: تفاصيل من مصدر أمني

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صورة الخبر: السعودي المختفي
السعودي المختفي


صرح مصدر أمنى أنه بالنسبة لما تبلغ من أسرة أحد المواطنين السعوديين بغيابه عن مقر إقامته بالقاهرة تاركاً كافة متعلقاته الشخصية؛ أسفرت جهود البحث عن العثور على جثمان المتغيب، كما أكدت التحريات والفحوص الطبية عن عدم وجود شبهه جنائية جراء وفاته والتى جاءت نتيجة تداعيات ظروفه المرضية.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وإحاطة شقيق المتوفى والسفارة السعودية بالبلاد بتفاصيل إجراءات البحث.

المصدر: elbalad

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