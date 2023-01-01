جامعة مصر التكنولوجية تُقرّ إنشاء 3 برامج جديدة في العام الدراسي الجديد

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انعقد اليوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 الاجتماع الدوري لمجلس جامعة مصر التكنولوجية الدولية المشرف عليها صندوق تطوير التعليم؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.



قرارت مجلس جامعة مصر التكنولوجية

ووافق المجلس علي مجموعة من القرارات منها:



اعتماد جدول الاختبارات النهائية النظرية والعملية للفصل الدراسي الثاني 2023-2024، وكذلك اعتماد تشكيل أعضاء هيئة الكنترول وتوزيع أعباء الكنترول، واعتماد آلية تعديل درجات المقررات طبقا للائحة نظام ابن الهيثم.

كما ناقش المجلس المقترح المقدم بخصوص أعداد الطلاب المقبولين للعام الجامعي 2024-2025، وكذلك مناقشة المقترحات الخاصة بتجهير المعامل الخاصة ببرنامج الاوتوتروكس، وتجهيز المعامل الخاصة ببرنامج تكنولوجيا المعلومات، وتجهيز مدرجات الكلية بمبنى الورش استعدادا للعام الجامعي 2024 / 2025، ومناقشة ما تم من اجراءات خاصة بتفعيل مركز ربط الجامعة بالصناعة.

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وكذلك وافق المجلس علي المقترح المقدم بإنشاء ثلاث برامج جديدة بالكلية تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد - تكنولوجيا المعلوم الصحية - تكنولوجيا الصناعات الخشبية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد تلك البرامج.ووافق المجلس على المقترح المقدم من عميد الكلية التكنولوجية بأسيوط بمشاركة طلاب الكلية بأسبوع شباب الجامعات والمدارس الإقليمي بجامعة اسيوط الجديدة، وكذلك اعتماد خطة التدريب الصيفي لطلاب الفرقة الأولي والثانية للفصل الدراسي 2023-2024، واعتماد آلية عرض مشروعات التخرج والتدريب الميداني وتشكيل لجان المناقشة.واختتم المجلس أعماله بمناقشة الاستفسار المقدم من عميد الكلية بأسيوط عن كيفية التحاق الطلاب الأجانب بالكلية وهل تم إدراج الجامعة علي منصة ادرس في مصر.