جامعة عين شمس تُسعد ذوي الهمم بخصم 25% على مصروفات الدراسات العليا!

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قرر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، منح طلاب الدراسات العليا بجامعة عين شمس من ذوي الهمم حامل البطاقة الخدمات المتكاملة خصم 25% على المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2024 / 2025.











ونص القرار الذي حصل عليه القاهرة 24 على التالي: بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاته، وعلى موافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم 831 والمنعقدة بتاريخ 29 أبريل 2024، وعلى موافقة الدكتور رئيس الجامعة في 2 أبريل 2024، تقرر منح طلاب الدراسات العليا بجامعة عين شمس من ذوي الهمم حامل البطاقة الخدمات المتكاملة خصم 25% على المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2024 / 2025، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.











وتعمل جامعة عين شمس على التخفيف عن طلاب ذوي الهمم من منتسبي الجامعة، فكانت الجامعة قد وقعت بروتوكول بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة عين شمس وفي ضوء اهتمام الجامعة بذوي الإعاقة وبناء على المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع، تستمر الجامعة في دعم أبنائها الطلاب خاصة من ذوي الإعاقة، كما تحرص على عقد البروتوكولات التي تصب في مصلحة طلابها.



وعلى جانب آخر، استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي المنفذة داخل الجامعات المصرية خلال الفترة من يونيو 2021، حتى أبريل الماضي.











وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها، إنه في إطار تقديم الخدمات لذوي الإعاقة بلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات 30050، حيث قامت الوحدات بحصر احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة، والتعرف على الصعوبات التي تواجههم في مسيرتهم الجامعية من أجهزة تعويضية أو أنشطة بناء شخصية، ومنحتهم الأولوية في دفع المصروفات الدراسية فور تعثرهم، وتكوين فرق مساعدة لتيسير المساعدات الحركية أو الخاصة من خلال رفقاء لذوي الإعاقة، وكمرحلة أولى تم توفير 2285 جهاز تعويضي و1770 جهاز لاب توب ناطق و341 عصا بيضاء للإعاقات البصرية، إضافة إلى سماعات الأذن والكراسي المتحركة والأطراف الصناعية.

