جامعة عين شمس تنهي الأستعداد لامتحانات نهاية العام

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استعدادات خاصة بدأت تتخذها كليات جامعة عين شمس استعدادا لامتحانات نهاية العام، ترتكز هذه الاستعدادات على وضع الجداول وتوزيع اللجان الامتحانية، فضلا عن وضع التعلميات الخاصة بالامتحانات ومواجهة الغش وغيرها من إجراءات من شأنها الحفاظ على سير اللجان.



فى البداية، كشفت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، آخر استعدادات الكلية لامتحانات نهاية العام، موضحة أن الامتحانات تنطلق 14 مايو وتستمر حتى 14 يونيو، ومتوقع مباشرة إعلان النتائج بمجرد انتهاء الامتحانات بعد أسبوع على الأكثر .



وأضافت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الكلية تجرى الامتحانات على 3 أنماط الامتحانات المقالية والإختيار من متعدد ويضعها الأساتذة من خلال بنوك الأسئلة.

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وأشارت إلى أنه يجرى حاليا الاعداد لجداول الامتحانات لكل الفرق الدراسية والمستويات الدراسية ومع أول مايو سيتم إعلانها للطلاب، لافته إلى أن الدراسة لم تتوقف بعد وستتوقف بداية من 10 مايو .ولفتت إلى أن الامتحانات معظمها تجرى إليكترونية وتجرى فى معامل كلية الألسن، مضيفة أن الامتحانات ستجرى على 4 فترات من الساعة 9 صباحا وحتى الرابعة مساءا ومدة الامتحان ساعة ونصف ويتم التصحيح إلكترونيا على الفور والأسئلة المثالية يتم تصحيحها من قبل أستاذ المادة .وأشارت عميدة كلية الآداب، إلى أن يتم تعليق التحذيرات الخاصة بمكافحة الغش وتعليقها على اللجان وموقع الكلية وجداول المحاضرات والتى فى مقدمتها منع الدخول بالموبايل وسماعات الآذن، وأيضا تعليمات بالالتزام داخل اللجان وعظم الدخول بأى اوراق لها علاقة بمادة الامتحانات .وأكدت أن من أهم التعليمات التى يتم التأكيد عليها للطلاب ضرورة الانتهاء من متطلبات التخرج تأدية محو الأمية والحاسب الآلى وحقوق الإنسان وقضايا مجتمعية، إعلان هام على الجداول للطلاب بأهمية الانتهاء منها قبل الدخول المستوى السابع، خاصة وأن هذه المواد شرط من شروط متطلبات التخرج .ومن جانبها كشفت الدكتورة هبة شاهين عميدة كلية الإعلام بجامعة عين شمس، الترتيبات والاستعدادات الأخيرة لامتحانات نهاية العام بالكلية، موضحة أن الامتحانات ستبدا منتصف مايو وتستمر لشهر تقريبا .وأضافت عميدة كلية الإعلام بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الجداول جارى الانتهاء منها وسيتم إعلانها للطلاب خلال أيام .وأشارت إلى أن الامتحانات تجرى فى 8 مواد دراسية وتعقد الامتحانات إليكترونية جزء فى البابل شيت وأخرى موضوعية، لافته إلى أن الطلاب سيؤدون هذا العام المقرر الدراسى قضايا مجتمعية والذى تم إقراره كشرط للتخرج .ولفتت إلى أن عدد طلاب الكلية 800 طالب وطالبة بالفرقتين الأولى والثانية خاصة وأن الكلية حديثه، لافتة إلى أن هناك 8 مقررات دراسية لطلاب الفرقة الأولى والثانية .وأكدت أنه سيتم اتخاذ كافة الترتيبات من إجراءات احترازية وإجراءات كواجهة الغش ويتم إحالة اى طالب يتم ضبطه فى حالة غش للشئون القانونية .ولفتت إلى أن الامتحانات يتم إجراؤها داخل مبنى الامتحانات، ويعقد الامتحانات لكل فرقة على مدار يومين فى الأسبوع، ويتم التنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالجامعة بشأن تحويل حالات الغش لمجالس التأديبية.وبدأ الفصل الدراسى الثانى اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.