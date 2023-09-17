جامعة حلوان تُصدرُ بيانًا توضيحيًا بشأنِ حالةِ الطالبةِ سارة هشام

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أصدرت جامعة حلوان بيانًا رسميًا، بشأن منع الطالبة سارة هشام من دخول الامتحانات، مشيرة إلى أن إدارة كلية الحاسبات والمعلومات تابعت كل ما تم تداوله بشأن الطالبة، حيث حرصت على عدم الرد في وسائل التواصل الاجتماعي حفاظا على خصوصية حالة الطالبة ولكن نظرا لأن الأمر تم نشره بوسائل إعلامية لذا وجب توضيح الآتي:



فصل طالبة مريضة بالسرطان بحاسبات ومعلومات حلوان

1- لا يمكن لأي مسئول في الكلية أيا كان باتخاذ أي قرار بشأن فصل طالب من عدمه ولا يتم ذلك إلا بقرار مجلس الكلية.



2- لا تقبل الكلية بالمتاجرة فيما تقدمة من دعم نفسي ومعنوي وعلمي لأبنائنا الطلاب الذين يمرون بحالات صحية خاصة أو من ذوي الهمم، علما بأن الجامعة تقدم الدعم الطبي الكامل لجميع الطلاب في مستشفيات جامعة حلوان أو خارجها.

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3- تهتم الجامعة بحالة أبنائنا من ذوي الهمم وليس فقط من يمر بظروف صحية، خاصة أن معالي الدكتور رئيس الجامعة عين مستشارا لذوي الهمم.4- نتعاطف إنسانيا مع كل الحالات الإنسانية إلا أننا لا نستطيع مخالفة القانون أو أن نغض الطرف عن أي محاولة للزج باسم الكلية في أي مخالفة.ثانيا:1- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي كلية نظامية نسبة الحضور بها لاتقل عن 75% من المحاضرات وفي حالة تخطي نسبة الغياب 25% يحرم الطالب من حضور الامتحان.2- التحقت الطالبة بالكلية في العام الجامعى 2020-20213- نجحت الطالبة في المستوى الأول للعام الجامعي 2020-20214- تعثرت الطالبة في المستوى الثاني منذ العام الجامعي 2021-2022 وحتى الآن.5- تم منح الطالبة فرصة استثنائية أخيرة لرفع المعدل التراكمي بمجلس الكلية رقم 317 بتاريخ 17-9-2023 تقديرا لحالتها الصحية علما بأن اللائحة تنص على يفصل الطالب إذا لم يستطع رفع معدله التراكمي خلال أربع فصول دراسية متتالية.6- لم تقبل الطالبة النصح الأكاديمي بعمل عذر عن الفصل الدراسي الأول طبقا للائحة حرصا على مستقبلها الأكاديمي حيث تنص اللائحة على مادة 11 ب يحتسب للطالب فترة انقطاع من الدراسة بعذر مقبول فصلين متتالين أو أربعة فصول غير متتالية.7- استنفذت الطالبة مرات الإنذار الأكاديمي الأربعة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023.8- تقديرا لحالة الطالبة الصحية ولعدم مخالفة القانون تمت دراسة حالات الطلاب المماثلة وتم تقديم مذكرة بـ 28 طالبا ينطبق عليهم أربع فصول دراسية متتالية لإعطائهم فرصة أخيرة وتطبيق روح القانون وتم عرض إعطاء فرصة استثنائية على مجلس الكلية وتم إعطائهم جمعيا الفرصة الاستثنائية الأخيرة بتاريخ 17-9-2023.9- إن قرار فصل الطالب المتعثر يعني إعطاءه فرصة أخرى بكلية جديدة وذلك حرصا على مستقبل الطالب الدراسي لكي لا يضيع مزيدا من السنوات دون تحصيل علمي للطالب.وكان مصدر مسؤول بـ جامعة حلوان، قد كشف حقيقة منع طالبة مريضة بالسرطان من دخول امتحانات الترم الأول 2024 وفصلها من كلية الحاسبات والمعلومات، قائلًا: الطالبة بالفعل مفصولة من الكلية، ولكن سيتم معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالموضوع كاملة يوم الأحد المقبل.وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: بعد معرفة التفاصيل.. لن نتأخر عن اتخاذ أي إجراء لمساعدة الطالبة، لأن جميع الطلاب مثل أولادنا ونحاول مساعدتهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم خلال مسيرتهم التعليمية.فيما استغاثت سارة هشام الطالبة بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة حلوان، بالدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، لمنعها من دخول أحد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 والذي تسبب في فصلها من الكلية، مشيرة إلى أنها مريضة سرطان بالرقبة ولا يمكنها التنفس بسهولة.وأضافت أنه خلال امتحانات الترم الأول منعتها وكيلة الكلية من دخول الكلية، بسبب أنها كانت تمشي ببطء أمام لجنة الكلية.وأشارت الطالبة في حديثها مع القاهرة 24، إلى أنه خلال دخولها مادة أخلاقيات المهنة في الترم الأول منعتها الوكيلة من دخول الامتحانات وأصرت على ذلك، رغم رفض الطالبة سارة هشام هذا القرار، قائلة: مكنش ينفع تمنعني من الامتحان لأنه كان باقي لي هذه الفرصة حتى لا أُمنع من الكلية، لأنني رسبت في عدد من المواد في السنوات السابقة بسبب ظروف المرض الذي وصل لمرحلة خطيرة معها.