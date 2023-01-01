جامعة حلوان الأهلية تحدد المصروفات الدراسية للعام المقبل

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، قيمة المصروفات الدراسية بالكليات للعام الجامعي 2024-2025 بالجنيه المصري، مشيرة إلى أن كلية طب الأسنـان 120.000 (مائة وعشرون ألف جنيه)، وكلية العلاج الطبيعي 100.000 (مائة ألف جنيه).
قيمة المصروفات الدراسية بكليات جامعة حلوان الأهلية
وأضافت جامعة حلوان الأهلية في بيان لها، أن كلية الهندسة قيمة المصروفات الدراسية للعام المقبل تصل لـ70.000 (سبعون ألف جنيه)، وكلية العلوم 50.000 (خمسون ألف جنيه)، وكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال 60.000 (ستون ألف جنيه)، وكلية الفنون والفنون التطبيقية 60.000 (ستون ألف جنيه).
وفي وقت سابق، وجهت جامعة حلوان الأهلية، عدة تعليمات للطلاب حتى يكونوا على علم بها طوال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 واتباعها داخل اللجان، حتى لا يعرضوا أنفسهم لعقوبات الغش والشغب واتخاذ إجراءات ليست في صالحهم.
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