جامعة جنوب الوادي تُلغي جميع الرحلات العلمية حتى استقرار الأحوال الجوية

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والمنتظر أن تتعرض لها البلاد في الفترة من 26 إلى 28 أبريل الجاري وكذلك السيول في حال سقوطها.
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وذكرت جامعة جنوب الوادي في بيان، أن رئيس الجامعة شكل غرفة عمليات لمواجهة هذه الطوارئ، موجها بإلغاء جميع الرحلات العلمية ومأموريات العمل خلال هذه الفترة.
وفي نفس السياق، اجتمعت لجنة الأزمات والكوارث بناء على توجيهات رئيس الجامعة، وذلك برئاسة الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور طروب طلبة أمين الجامعة المساعد وأمناء كليات الجامعة والمستشفيات والمدن الجامعية، ومدير عام الأمن الجامعي والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، ومسؤول الدفاع المدني عضو لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة.
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