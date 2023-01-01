جامعة القاهرة تُؤكّدُ على دخولِ جميعِ الطلابِ امتحاناتِ نهايةِ العامِ دونَ استثناءٍ

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شدد مجلس جامعة القاهرة للتعليم والطلاب، على جميع عمداء الكليات بالتأكيد على دخول جميع الطلاب المسجلة أسماؤهم امتحانات نهاية العام دون حرمان أي طالب من دخول الامتحانات، لأنه لم يدفع المصروفات مع حجب نتيجته وحرمانه من الأوراق والشهادات وإخلاء الطرف وختم الأوراق وجميع الإجراءات إذا كان عليه مصروفات أو مستحقات.



منع الطلاب من دخول الامتحانات

وأكد المجلس في جلسة خاصة باستعدادات امتحانات نهاية العام، على تنظيم دخول الطلاب إلى داخل وخارج لجان الامتحانات، وضرورة وجود العميد والوكيل المختص وجميع المسئولين في انعقاد الامتحانات لحل أي مشكلات طارئة واحتوائها.



في وقت سابق، كشفت الدكتورة لبنى فريد، عميد كلية التجارة بـ جامعة القاهرة،حقيقة ما يتم تدواله عبر صفحات السوشيال ميديا عن منع كلية تجارة جامعة القاهرة الطلاب من أداء الاختبارات، بسبب عدم دفع مصاريف الدراسة، مؤكدة أنه لا صحة علي الإطلاق لهذة الأخبار، مشيرة إلى أن الفيديو المنتشر لعدد من طلاب الكلية وهم موجودين أمام اللجان بامتحانات الميد تيرم، متابعة: امتحانات الميد تيرم تجري على 4 فترات، وبين كل فترة وأخرى نصف ساعة، والفيديو الذي أظهر وقوف الطلاب، كانوا واقفين في انتظار الامتحانات.

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وأشارت عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أنه لم يُمنع أيٌّ من الطلاب الموجودين من دخول الامتحانات، سوى عدد من الطالبات، بينهم طالبة من طلاب اللائحة الجديدة بالساعات المعتمدة.