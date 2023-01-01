جامعة القاهرة تستقبل طلابها الجدد بالكشف الطبي الشامل



جامعة القاهرة جامعة القاهرة

تبدأ الجامعات الحكومية فى استقبال الطلاب الجدد المرشحين من مكتب التنسيق، لاجراء الكشف الطبي عليهم وذلك فى إطار استعدادات الجامعات لانطلاق العام الجامعى الجديد المقرر له يوم 28 سبتمبر الجارى.

قد يعجبك أيضا...

وأعلنت جامعة القاهرة، الجدول الزمني لإجراء الكشف الطبي على طلابها الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025، حيث من المقرر أن يبدأ الكشف الطبي اليوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر الجاري ويستمر حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل.وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، أن الكشف الطبي سوف يتم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا على سلامة الطلاب.ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة توفير كافة سبُل الراحة للطلاب الجُدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تقابلهم، وتعدد عيادات الكشف، وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب منعًا للتكدس، مع التشديد على الالتزام بكافة إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية، لافتًا إلى أن الجامعة تُنشئ ملفًا صحيًا لكل طالب مستجد لمتابعة حالته الصحية طوال دراسته بالجامعة، وذلك في إطار سعي جامعة القاهرة إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم.ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن على الطلاب الجدد الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للكشف الطبي من خلال الرابط المخصص https://www.medcheck.cu.edu.eg وتسجيل بياناتهم، ومعرفة الأوراق المطلوب إحضارها معهم في اليوم المخصص لهم وهي: إثبات الشخصية (الرقم القومي) أو شهادة الميلاد المميكنة، وصورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، بالإضافة إلى طباعة استمارة الكشف الطبي من الموقع، وسداد رسوم الكشف الطبي في أحد منافذ فوري.كما أوضح الدكتور شريف منسي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية، أن الكشف الطبي يتم بمقر مستشفى الطلبة في ميدان الجيزة، من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 11:30 ظهرًا (للطالبات)، ومن الساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30 ظهرًا (للطلبة)، تحت إشراف الدكتور علاء حمزة مدير مستشفى الطلبة.وفى نفس السياق ، أعلنت جامعة حلوان عن بدء إجراءات التسجيل للكشف الطبي للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بكلياتها للعام الدراسى 2024-2025.، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمود عابد، مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب.ويتك التسجيل إلكترونيًا ، عبر الموقع الرسمي للإدارة الطبية بالجامعة (http://mede.helwan.edu.eg).، ويبدأ الطلاب فى إجراء الكشف الطبي اليوم الأثنين، حيث سيتم إجراء الفحوصات في مقر الإدارة العامة للشؤون الطبية بالحرم الجامعي بعين حلوان.وأوضحت جامعة حلوان أن على الطلاب تسجيل بياناتهم الشخصية، والتي تشمل الاسم والرقم القومي والكلية والنوع، ثم طباعة استمارة الكشف الطبي التي ستتضمن موعد الكشف المحدد.وشددت الإدارة على ضرورة التزام الطلاب بالمواعيد المحددة لهم، حيث لن يُسمح بإجراء الكشف في غير الموعد المقرر، وفي حال تخلف الطالب عن موعده، يتعين عليه حجز موعد جديد من خلال الموقع الإلكتروني.كما أشارت الجامعة إلى أن سداد رسوم الكشف الطبي سيتم إلكترونيًا عبر موقع التسجيل. وعلى الطلاب المتقدمين للكشف إحضار المستندات التالية:1. استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الإلكتروني2. صورة من بطاقة الترشيح للجامعة3. بطاقة الرقم القوميوتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم عملية الكشف الطبي وضمان سلاستها، مع الحفاظ على سلامة الطلاب وتوفير الوقت والجهد عليهم.