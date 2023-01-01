جامعة الإسماعيلية الأهلية تعلن اعتماد نتيجة الفرقة الأولى بكلية الطب



جامعة الإسماعيلية الأهلية جامعة الإسماعيلية الأهلية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الأولى لكلية الطب الجامعة الأهلية، حيث جاءت النسبة العامة للنجاح 74.3%، مُقدماً التهنئة للطلاب الناجحين، متمنياً لهم مزيدا من التفوق والنجاح.



ومن جانبه - أوضح الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن عدد الطلاب الناجحين بلغ 384 طالبا وطالبة، أدوا الامتحانات في ثلاث مقررات هي أساسيات (1)، أساسيات (2)، وكيفية التعلم.



كما أشارت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية إلى أن مراجعة ورصد النتائج بإشراف عام الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، والدكتورة رانيا مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

قد يعجبك أيضا...

باشر أعمال الكنترولات الدكتورة إيمان كليب منسق برنامج كلية الطب، والدكتورة مروة حسين محمد رئيس الكنترول، والدكتورة شيماء ماهر مقرر الفرقة الأولى.حضر اعتماد النتيجة إبراهيم أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية.