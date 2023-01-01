جاك دورسي: بلوسكي يكرر كل أخطاء Twitter



جاك دورسي جاك دورسي

فقط في حالة وجود أي شك حول ما يشعر به جاك دورسي حقًا تجاه Bluesky، فقد قدم الرئيس التنفيذي السابق لتويتر تفاصيل جديدة حول سبب تركه لمجلس الإدارة وحذف حسابه على الخدمة التي ساعد في إطلاقها. في مقابلة غريبة مع مايك سولانا من Founders Fund، وجه دورسي الكثير من الانتقادات لبلوسكي.



وفي المقابلة، ادعى دورسي أن بلوسكي كان "يكرر حرفيًا كل الأخطاء" التي ارتكبها أثناء تشغيل تويتر. المحادثة بأكملها طويلة ومربكة بعض الشيء، ولكن يبدو أن شكاوى دورسي تتلخص في مسألتين:



لم يكن ينوي أبدًا أن تكون Bluesky شركة مستقلة لها مجلس إدارة وأسهم خاصة بها وبقايا أخرى لكيان مؤسسي (انفصلت Bluesky عن Twitter كشركة ذات منفعة عامة في عام 2022). وبدلاً من ذلك، كانت خطته هي أن يكون Twitter أول عميل يقوم بذلك. الاستفادة من بروتوكول مفتوح المصدر. تم إنشاء بلوسكي.

حقيقة أن Blueksy لديه شكل من أشكال الإشراف على المحتوى وقد قام في بعض الأحيان بحظر المستخدمين لأشياء مثل استخدام الافتراءات العنصرية في أسماء المستخدمين الخاصة بهم.

قال دورسي: "بدأ الناس ينظرون إلى Bluesky كشيء يهربون إليه بعيدًا عن تويتر". "إنه الشيء الذي لا يشبه تويتر، وبالتالي فهو رائع. وقد رأى بلوسكي ظهور هذا النزوح الجماعي للأشخاص من تويتر، وكان حشدًا شائعًا جدًا. … ولكن شيئًا فشيئًا، بدأوا يطلبون من جاي والفريق أدوات الإشراف وطرد الأشخاص. ولسوء الحظ تابعوا ذلك. كانت تلك هي اللحظة الثانية التي فكرت فيها، كلا. وهذا يكرر حرفيًا كل الأخطاء التي ارتكبناها كشركة.

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وأكد دورسي أيضًا أنه يدعم ماليًا Nostr، وهي خدمة لامركزية أخرى تشبه تويتر تحظى بشعبية كبيرة بين بعض المتحمسين للعملات المشفرة ويديرها مؤسس مجهول. وقال دورسي: "أعلم أن الوقت مبكر، وأن Nostr غريب ويصعب استخدامه، ولكن إذا كنت تؤمن حقًا بمقاومة الرقابة وحرية التعبير، فعليك استخدام التقنيات التي تتيح ذلك بالفعل، والدفاع عن حقوقك".الكثير من هذا ليس مفاجئًا بشكل خاص. إذا كنت قد تابعت تعليقات دورسي العامة على مدار العامين الماضيين، فقد قال مرارًا وتكرارًا إن "الخطيئة الأصلية" لتويتر هي كونها شركة ستكون مدينة بالفضل للمعلنين ومصالح الشركات الأخرى. ولهذا السبب دعم استحواذ إيلون ماسك على الشركة. (ليس من قبيل الصدفة أن دورسي لا يزال لديه حوالي مليار دولار من ثروته الشخصية مستثمرة في الشركة المعروفة الآن باسم X.) وكان أيضًا واضحًا جدًا في أنه اتخذ العديد من قرارات الاعتدال الأكثر أهمية على تويتر على مضض.ومن غير المستغرب أن تعليقات دورسي لم تلق استحسانًا على موقع Bluesky. في موضوع طويل، قال بول فرازي، مهندس بروتوكول بلوسكي، إن تويتر كان من المفترض أن يكون "العميل الأول" لبروتوكول AT، لكن "إيلون قتل ذلك الشخص مباشرة" بعد أن تولى إدارة الشركة. قال فرازي: "تم تجميد الشركة بأكملها بسبب عملية الاستحواذ الطويلة، وسرعان ما انتهى الاتفاق عندما تولى إيلون المسؤولية". "لم يكن ليحدث أبداً. أيضًا: المساحات غير الخاضعة للإشراف فكرة سخيفة. لقد أنشأنا شبكة مشتركة للمساحات الخاضعة للإشراف المتنافسة. حتى لو أراد شخص ما إنشاء تطبيق ATProto غير خاضع للإشراف، أعتقد أنه يستطيع ذلك؟ حظًا سعيدًا لمتاجر التطبيقات والمنظمين والمستخدمين، على ما أعتقد.وبينما كان دورسي حريصًا على عدم انتقاد " ماسك " بشكل مباشر، إلا أنه كان أقل حماسًا قليلًا مما كان عليه عندما قال إن " ماسك " سيكون هو الشخص الذي " يوسع نور الوعي " من خلال الاستحواذ على تويتر. وأشار دورسي إلى أنه بينما كان يقاوم طلبات الحكومة بحذف الحسابات، فإن ماسك يتخذ "الطريق الآخر" ويمتثل بشكل عام. وقال دورسي: "سيقاتل إيلون بالطريقة التي يقاتل بها، وأنا أقدر ذلك، لكن من المؤكد أنه يمكن أن يتعرض للخطر".كما تناول جاي جرابر، الرئيس التنفيذي لشركة Bluesky، الذي اختاره دورسي لقيادة Bluesky، تعليقات دورسي، قائلًا إن مؤسس تويتر "لا يفهم تمامًا" العمل الذي تقوم به الشركة. وكتبت: "مع كل الاحترام الواجب لجاك لامتلاكه رؤية للاستثمار في البروتوكولات اللامركزية، قمنا بتنفيذ العمل بطريقة لا أعتقد أنه يفهمها تمامًا". "إن Bluesky مفتوح من الناحية الهيكلية بطريقة لم يكن تويتر من قبل من قبل، ولكن تصميم atproto يسمح له بأن يشعر بأنه مألوف وسهل الاستخدام."