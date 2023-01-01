ثور هارب يُثير الفوضى ويُسبب أضراراً في مصر: طرائف عيد الأضحى تُطرق أبوابها مبكراً

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صورة الخبر: ثور هارب
ثور هارب

شهدت منطقة التجمع الخامس شرق العاصمة المصرية القاهرة موقفا طريفا يتكرر كل عام مع قدوم عيد الأضحى المبارك.

وفوجيء سكان المنطقة بهروب ثور من أصحابه بمنطقة جنوب الأكاديمية بالمنطقة، ووقوفه في منتصف الشارع معطلا حركة المرور والسيارات ، وعند مطاردته للإمساك به و إبعاده حطم عدة سيارات.

هشم بعض السيارات
وتجمع الأهالي في محاولة للإمساك بالثور الهارب إلا أن محاولاتهم بائت بالفشل ، فيما أعرب عدد من أصحاب السيارات عن غضبهم بعد أن تسبب الثور في تهشم سياراتهم.

وعبر عدد من المتضررين عن دهشتهم من إحضار ثور وسط منطقة سكنية، خصوصا وأن القانون يمنع ذلك، ويمنع ذبح الأضاحي في الشوارع، مؤكدين أن الأمر قد لا يقتصر على الخسائر المادية من تهشم السيارات أو غيرها فقط، بل قد يؤدي الى هجوم هذا الثور الهائج على أحد المارة أيضا.

مواقف متكررة كل عام
وتشهد مصر ومحافظاتها دائما وفي مثل هذه الأيام مع قدوم عيد الأضحى مواقف طريفة وكوميدية حيث يوثق المصريون فيديوهات لهروب ثيران وأضاحي قبل ذبحها وإثارتها للرعب والفزع في الشوارع.

وتشهد أسعار الأضاحي في مصر هذا العام إرتفاعا كبيرا في الأسعار بسبب إرتفاع سعر الدولار، حيث إرتفعت الأسعار بنسبة 20 % ووصل سعر الثور الواحد إلى أكثر من 90 ألف جنيه فيما وصل سعر الخروف إلى نحو 15 ألف جنيه.

المصدر: alarabiya

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