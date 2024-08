ثورة Poco الجديدة: هاتف بقدرات خارقة وسعر لا يقاوم

هاتف Poco هاتف Poco



هل تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف Poco فقد جاءت العديد من التسريبات حول هاتف Poco M6 Plus الذي يأتي بمعالج Snapdragon 4 Gen 2 AE، وكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل، وتقنية شحن سريع بقدرة 33W.

وفقا لموقع “livemint ”أما عن شاشة هاتف Poco فهو يأتي بشاشة LCD بحجم 6.79 بوصة ، وجودة عرض FHD+، وبمعدل تحديث 120Hz، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرا الأمامية المميزة وبدقة 13 ميجا بيكسل.أما عن ذاكرة الهاتف فهو يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايتيأتي هاتف M6 Plus بمستشعر Samsung ISOCELL HM6 رئيسي وبدقة 108 ميجا بيكسل بتقنية دمج البيكسل 9 في 1.أما عن كاميرا هاتف Poco M6 Plus فهو يأتي بفتحة عدسات f/1.75، وبكاميرا macro بدقة 2 ميجا بيكسل.كما ينطلق هاتف Poco M6 Plus بواجهة Xiaomi HyperOS، ونظام تشغيل Android 14، و يدعم الهاتف لأثنان من تحديثات الأندوريد، و4 من تحديثات برمجيات الحماية.هاتف Poco M6 Plusويضم هاتف Poco M6 Plus منفذ IR، و بطاقة microSD، وينطلق بقدرة بطارية 5030 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.أما عن ألوان الهاتف فهو يتوفر بإختيارات في الألوان تشمل البنفسجي، والفضي، والأسود، ، ويأتي بسعر 161 دولار.