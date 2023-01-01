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ثورة Poco الجديدة: هاتف بقدرات خارقة وسعر لا يقاوم

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صورة الخبر: هاتف Poco
هاتف Poco


هل تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف Poco فقد جاءت العديد من التسريبات حول هاتف Poco M6 Plus الذي يأتي بمعالج Snapdragon 4 Gen 2 AE، وكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل، وتقنية شحن سريع بقدرة 33W.

وفقا لموقع “livemint ”أما عن شاشة هاتف Poco فهو يأتي بشاشة LCD بحجم 6.79 بوصة ، وجودة عرض FHD+، وبمعدل تحديث 120Hz، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرا الأمامية المميزة وبدقة 13 ميجا بيكسل.

أما عن ذاكرة الهاتف فهو يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت
يأتي هاتف M6 Plus بمستشعر Samsung ISOCELL HM6 رئيسي وبدقة 108 ميجا بيكسل بتقنية دمج البيكسل 9 في 1.

أما عن كاميرا هاتف Poco M6 Plus فهو يأتي بفتحة عدسات f/1.75، وبكاميرا macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما ينطلق هاتف Poco M6 Plus بواجهة Xiaomi HyperOS، ونظام تشغيل Android 14، و يدعم الهاتف لأثنان من تحديثات الأندوريد، و4 من تحديثات برمجيات الحماية.

هاتف Poco M6 Plus
ويضم هاتف Poco M6 Plus منفذ IR، و بطاقة microSD، وينطلق بقدرة بطارية 5030 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.
أما عن ألوان الهاتف فهو يتوفر بإختيارات في الألوان تشمل البنفسجي، والفضي، والأسود، ، ويأتي بسعر 161 دولار.

المصدر: موقع “livemint ”

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