ثورة تعليمية: تدريس لغة أجنبية ثانية إلزامية في المرحلة الإعدادية بدءًا من العام الدراسي 2024/2025!



وزير التعليم وزير التعليم

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، تشاك ميلي النائب الأول لرئيس شركة بيرسون للعلاقات الحكومية الدولية والسياسية وجيو جيوفانيلي، رئيس قطاع تعلم اللغة الإنجليزية في الشركة وأندرو خان، مدير الإنتاج بقسم تعلم اللغة الإنجليزية بالشركة، وذلك على هامش المشاركة فى فعاليات المنتدى العالمي للتعليم 2024 بلندن.



واستعرض اللقاء سبل الاستفادة من خبرات شركة بيرسون في تقييم الطلاب، وكيفية استخدام التكنولوجيا لتعزيز التعلم الشخصي، وكذلك التنمية المهنية للمعلمين.



ورحب الدكتور رضا حجازى بالتعاون مع بيرسون، مشيرًا إلى أنه لأول مرة بمصر يتم تدريس اللغة الثانية بالمرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية بداية من العام الدراسي المقبل 2024 / 2025، بما يجعل المعيار الأوروبي واحدًا في كل اللغات الثانية، وهو ما يتطلب دعم التعاون مع شركة بيرسون في تدريب المعلمين وتحقيق التنمية المهنية المستدامة لهم.

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وتابع الوزير مستعرضًا رحلة تطوير المناهج بداية من المرحلة الابتدائية ومرورًا بالمرحلة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام الدراسي المقبل، مؤكدًا أن خطة تطوير المناهج مستمرة في إطار تطوير جهود تطوير المنظومة التعليمية ككل.وزير التعليم: تدريس اللغة الثانية بالمرحلة الإعدادية بالمدارس بداية من العام المقبلكما استعرض الدكتور رضا حجازي آليات التعاون مع البنك الدولي في إصلاح منظومة التعليم منذ عام 2018، وذلك من خلال نظام التقييم في المرحلة الثانوية، وإعداد وثيقة معايير تقييم المعلمين CPD والتنمية المهنية المستدامة للمعلمين، مؤكدًا على أهمية دور المعلم باعتباره أحد أهم العناصر المؤثرة في تطوير المنظومة التعليمية.ومن جهته، أشار تشاك ميلي النائب الأول للرئيس للعلاقات الحكومية الدولية والسياسية بشركة بيرسون إلى أن الشركة لديها العديد من العلاقات القوية مع الجهات العالمية التى تعمل فى مجال التعليم، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مصر فى تطوير التعليم وخاصة في مجال تقييم المعلمين، مؤكدًا تطلع شركة بيرسون إلى التعاون في هذا المجال مع الجانب المصري.كما أوضح جيو جيوفانيلي، رئيس قطاع تعلم اللغة الإنجليزية في شركة بيرسون أنه يتم تدريس اللغة على 4 مستويات وهي الكشف عن مهارة اللغة الإنجليزية، وكيفية التدخل في تقييم مهارات اللغة الإنجليزية، وإعداد خريطة لربط كل مستوى مهارى في اللغة الإنجليزية بمستوى معين في الـIG، ومنح الشهادات المعتمدة والمقبولة عالميًا في اللغة الإنجليزية.وأضاف أنه يتم منح الشهادات إلى أربع جهات وهي من يدرس اللغة الإنجليزية في المؤسسات مثل المدارس، والدارسين بالخارج والعاملين بالشركات التي تحتاج إلى اللغة الإنجليزية، والتعليم الذاتى، مؤكدًا أن تعليم اللغة الإنجليزية عبر شركة بيرسون مرتبط ارتباطا وثيقا بمهارات القرن 21 والمهارات الحياتية، مضيفًا أن المعايير المطبقة بها تعد معايير عالمية.