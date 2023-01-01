ثمرة الأفوكادو.. كنز ثمين من الفيتامينات لصحة بشرتك وجمال مظهرها



الأفوكادو الأفوكادو

تعد ثمار الأفوكادو من بين الكنوز الطبيعية التي استخدمتها النساء منذ القدم للحفاظ على نضارة بشرتهن.



ويعد الأفوكادو، أو ما يعرف أيضاً باسم "الكمثري الأمريكي" أو "زبدة الغابات"، من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية التي تفيد الجسم بشكل عام والبشرة بشكل خاص، فهو ينتمي إلى عائلة نباتات Lauraceae، ويُزرع في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية حول العالم. يتميز الأفوكادو بشكله البيضاوي ولونه الأخضر الداكن، وطعمه الغني بالقوام الكريمي.



فوائد الأفوكادو للبشرة

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ترطيب عميق: يعد الأفوكادو غنياً بفيتامين E وحمض الهيالورونيك، وهما عنصران هامان يساعدان على ترطيب البشرة بعمق وحمايتها من الجفاف.مكافحة الشيخوخة: يحارب الأفوكادو الجذور الحرة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، مما يساعد على تقليل ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة، ويضفي على البشرة مظهراً أكثر شباباً ونضارة.تفتيح البشرة: يساعد الأفوكادو على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، وذلك لاحتوائه على فيتامين C، الذي يساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين، ويقلل من ظهور البقع الداكنة.علاج حب الشباب: يمكن أن يساعد الأفوكادو على علاج حب الشباب، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات، تساعد على تهدئة البشرة وتقليل الاحمرار.حماية من أشعة الشمس: يساعد الأفوكادو على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، وذلك لاحتوائه على فيتامين E، الذي يساعد على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية الضارةتغذية غنية: يعد الأفوكادو غنياً بالعديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامينات A و B و K، بالإضافة إلى المعادن مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم، التي تغذي البشرة وتحافظ على صحتها