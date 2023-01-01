تُعلن “Samsung” عن إطلاق جهازها الجديد Galaxy Tab A9+ Kids Edition



Galaxy Tab A9+ Kids Edition Galaxy Tab A9+ Kids Edition

أعلنت شركة Samsung عن إطلاق جهازها الجديد Galaxy Tab A9+ Kids Edition، وهو الخيار المثالي للعائلات التي تبحث عن جهاز لوحي آمن وممتع للأطفال، ويجمع هذا الجهاز بين التصميم المتين والميزات المبتكرة، مما يجعله الخيار الأفضل لأوقات المرح والتعلم.

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مواصفات Galaxy Tab A9+ Kids Editionالمواصفات التفاصيلشاشة كبيرة 11 بوصة، معدل تحديث 90 هرتزتصميم محمي غطاء Puffy Cover المصنوع من مواد خفيفة وصديقة للأطفالأداء قوي معالج Snapdragon 695، 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، 64 جيجابايت من التخزينتطبيق Samsung Kids يسمح للآباء بتحديد وقت الشاشة وقيود التطبيقاتأقلام Crayo-Pen ثلاثة أقلام بألوان متنوعة، يمكن تخزينها في الغطاء المخصص لهاسعر 269 دولارتوافر موقع Samsung، أمازون، وBest Buyسامسونج "Samsung" تُعلن عن إطلاق جهازها الجديد Galaxy Tab A9+ Kids Editionمميزات جهاز Galaxy Tab A9+ Kids Editionشاشة كبيرة: يأتي الجهاز بشاشة قياس 11 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز، مما يوفر تجربة بصرية سلسة وجذابة.تصميم محمي: يتميز الجهاز بغطاء Puffy Cover المصنوع من مواد خفيفة وصديقة للأطفال، مما يحميه من الصدمات اليومية.أداء قوي: يعمل بمعالج Snapdragon 695، مع 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و64 جيجابايت من التخزين، مما يضمن أداءً ممتازًا.تطبيق Samsung Kids: يأتي الجهاز مثبتًا عليه تطبيق Samsung Kids، الذي يسمح للآباء بتحديد وقت الشاشة وقيود التطبيقات، مما يوفر أمانًا إضافيًا.سامسونج "Samsung" تُعلن عن إطلاق جهازها الجديد Galaxy Tab A9+ Kids Editionتجربة ملونة وممتعةلتعزيز الإبداع، يأتي الجهاز مع ثلاثة أقلام Crayo-Pen بألوان متنوعة، يمكن تخزينها في الغطاء المخصص لها، وهذا يشجع الأطفال على التعبير عن أنفسهم من خلال الفن والكتابة.سامسونج "Samsung" تُعلن عن إطلاق جهازها الجديد Galaxy Tab A9+ Kids Editionالسعر وتوافر الجهازيتوفر Galaxy Tab A9+ Kids Edition بسعر 269 دولار، مما يجعله خيارًا مناسبًا للعائلات، ويمكن شراء الجهاز من موقع Samsung، أمازون، وBest Buy.سامسونج "Samsung" تُعلن عن إطلاق جهازها الجديد Galaxy Tab A9+ Kids Editionلماذا تختار Galaxy Tab A9+ Kids Edition؟إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي يجمع بين الأمان والمتعة، فإن جهاز Samsung Galaxy Tab A9+ Kids Edition هو الخيار الأمثل، ومع ميزاته المتنوعة وتصميمه المحمي، يمكنك التأكد من أن أطفالك سيستمتعون بتجربة تعليمية وترفيهية آمنة.سامسونج "Samsung" تُعلن عن إطلاق جهازها الجديد Galaxy Tab A9+ Kids Editionويأتي هذا الجهاز في تجربة جديدة في عالم التكنولوجيا مع Samsung، بهدف الحصول على أفضل جهاز واستمتاع بأفضل ما تقدمه التكنولوجيا للأطفال.