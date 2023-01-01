تُعلن “Samsung” عن إطلاق جهازها الجديد Galaxy Tab A9+ Kids Edition

Galaxy Tab A9+ Kids Edition
أعلنت شركة Samsung عن إطلاق جهازها الجديد Galaxy Tab A9+ Kids Edition، وهو الخيار المثالي للعائلات التي تبحث عن جهاز لوحي آمن وممتع للأطفال، ويجمع هذا الجهاز بين التصميم المتين والميزات المبتكرة، مما يجعله الخيار الأفضل لأوقات المرح والتعلم.
2
مواصفات Galaxy Tab A9+ Kids Edition
المواصفات التفاصيل
شاشة كبيرة 11 بوصة، معدل تحديث 90 هرتز
تصميم محمي غطاء Puffy Cover المصنوع من مواد خفيفة وصديقة للأطفال
أداء قوي معالج Snapdragon 695، 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، 64 جيجابايت من التخزين
تطبيق Samsung Kids يسمح للآباء بتحديد وقت الشاشة وقيود التطبيقات
أقلام Crayo-Pen ثلاثة أقلام بألوان متنوعة، يمكن تخزينها في الغطاء المخصص لها
سعر 269 دولار
توافر موقع Samsung، أمازون، وBest Buy
سامسونج "Samsung" تُعلن عن إطلاق جهازها الجديد Galaxy Tab A9+ Kids Edition
مميزات جهاز Galaxy Tab A9+ Kids Edition
شاشة كبيرة: يأتي الجهاز بشاشة قياس 11 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز، مما يوفر تجربة بصرية سلسة وجذابة.
تصميم محمي: يتميز الجهاز بغطاء Puffy Cover المصنوع من مواد خفيفة وصديقة للأطفال، مما يحميه من الصدمات اليومية.
أداء قوي: يعمل بمعالج Snapdragon 695، مع 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و64 جيجابايت من التخزين، مما يضمن أداءً ممتازًا.
تطبيق Samsung Kids: يأتي الجهاز مثبتًا عليه تطبيق Samsung Kids، الذي يسمح للآباء بتحديد وقت الشاشة وقيود التطبيقات، مما يوفر أمانًا إضافيًا.
سامسونج "Samsung" تُعلن عن إطلاق جهازها الجديد Galaxy Tab A9+ Kids Edition
تجربة ملونة وممتعة
لتعزيز الإبداع، يأتي الجهاز مع ثلاثة أقلام Crayo-Pen بألوان متنوعة، يمكن تخزينها في الغطاء المخصص لها، وهذا يشجع الأطفال على التعبير عن أنفسهم من خلال الفن والكتابة.
6
سامسونج "Samsung" تُعلن عن إطلاق جهازها الجديد Galaxy Tab A9+ Kids Edition
السعر وتوافر الجهاز
يتوفر Galaxy Tab A9+ Kids Edition بسعر 269 دولار، مما يجعله خيارًا مناسبًا للعائلات، ويمكن شراء الجهاز من موقع Samsung، أمازون، وBest Buy.
سامسونج "Samsung" تُعلن عن إطلاق جهازها الجديد Galaxy Tab A9+ Kids Edition
لماذا تختار Galaxy Tab A9+ Kids Edition؟
إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي يجمع بين الأمان والمتعة، فإن جهاز Samsung Galaxy Tab A9+ Kids Edition هو الخيار الأمثل، ومع ميزاته المتنوعة وتصميمه المحمي، يمكنك التأكد من أن أطفالك سيستمتعون بتجربة تعليمية وترفيهية آمنة.
سامسونج "Samsung" تُعلن عن إطلاق جهازها الجديد Galaxy Tab A9+ Kids Edition
ويأتي هذا الجهاز في تجربة جديدة في عالم التكنولوجيا مع Samsung، بهدف الحصول على أفضل جهاز واستمتاع بأفضل ما تقدمه التكنولوجيا للأطفال.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!