تُطلق “Tecno” هاتفها الجديد Pova 6 Neo 5G

أطلقت شركة “Tecno” مؤخرًا هاتفها الذكي الجديد Pova 6 Neo 5G، وهو أحدث إضافة إلى سلسلة Pova التي تتميز بتقديمها لأجهزة ذكية تجمع بين الأداء العالي والسعر المناسب.

Pova 6 Neo 5Gيأتي هذا الهاتف ليُعزز من مكانة Tecno في سوق الهواتف الذكية، حيث يجمع بين تقنيات متطورة وتصميم أنيق يلبي احتياجات المستخدمين العصريين.تعرف معنا في هذا المقال على مواصفات Pova 6 Neo 5G.Tecno تطلق هاتفها الذكي الجديد Pova 6 Neo 5Gتصميم الهاتف وشاشتهيتميز Tecno Pova 6 Neo 5G بشاشة LCD كبيرة بحجم 6.67 بوصات ودقة 1600×720 بكسل؛ مما يوفر تجربة مشاهدة مريحة.الشاشة تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز؛ مما يجعل التمرير والتنقل بين التطبيقات سلسًا وسريعًا.الهاتف يأتي بأبعاد 165.4 × 76.8 × 7.8 ملم ويزن 192.3 جرامًا؛ مما يجعله سهل الحمل والاستخدام.Tecno Pova 6 Neo 5G With MediaTek Dimensity 6300 SoC, 108-Megapixel Camera Launched in India | Technology Newsالأداء والمواصفات التقنيةيعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300، وهو معالج ثماني النواة يقدم أداءً قويًا في معالجة البيانات والتطبيقات.يتوفر الهاتف بخيارات ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت، مع إمكانية توسيع الذاكرة الافتراضية حتى 8 جيجابايت إضافية، مما يضمن أداءً سلسًا حتى مع الاستخدام المكثف.تتضمن خيارات التخزين الداخلية 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، مع إمكانية التوسيع عبر بطاقة microSD تصل سعتها إلى 1 تيرابايت.هذه المزايا تجعل الهاتف مناسبًا لمستخدمي التطبيقات الثقيلة والألعاب.الكاميرا والذكاء الاصطناعيTecno Pova 6 Neo 5G launched in India with Dimensity 6300 chipset: Check price, specs and more | Mintتسعى Tecno لتقديم تجربة تصوير متفوقة مع كاميرا خلفية بدقة 108 ميجابكسل، تدعمها عدسة ذكاء اصطناعي لتحسين جودة الصور.كما يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل؛ مما يجعله خيارًا ممتازًا لعشاق السيلفي.تُقدم Tecno أيضًا مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي مثل تحويل الصور إلى صور رمزية، وإزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور؛ مما يُعزز من تجربة التصوير بشكل كبير.البطارية والاتصاليأتي Tecno Pova 6 Neo 5G مزودًا ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط؛ مما يضمن استخدامًا طويل الأمد دون الحاجة إلى شحن متكرر.الهاتف يدعم أيضًا الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G؛ مما يوفر سرعات إنترنت فائقة.يُعد Tecno Pova 6 Neo 5G خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء القوي والتقنيات الحديثة بسعر مناسب. مع ميزاته المتطورة، وتصميمه الجذاب. حيث يُعد هذا الهاتف إضافة قوية لسوق الهواتف الذكية؛ مما يجعله خيارًا يستحق النظر.