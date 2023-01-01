تيك توك يحظر 37 مليون قائمة منتجات مشبوهة

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قالت TikTok إنها منعت 37 مليون محاولة لإدراج المنتجات في متجرها عبر الإنترنت، حيث نشرت أحدث تقرير لها حول سلامة منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها.



وقال التقرير، الذي يغطي الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023، إن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي منعت أيضًا تسجيل مليوني حساب بائع لأنهم لم يستوفوا متطلبات التسجيل في الموقع.



منذ إطلاقه لأول مرة في عام 2021، نما متجر TikTok الآن ليستضيف شبكة تضم 15 مليون بائع حول العالم، مع انضمام ستة ملايين منهم إلى المنصة في النصف الثاني من عام 2023 وحده.

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وقالت TikTok في أحدث تقرير لها حول السلامة، إنها قامت أيضًا بإزالة 133 ألف منتج فردي بعد إدراجها في الموقع، وقامت بإلغاء تنشيط حسابات أكثر من مليون بائع، وأزالت منتجاتهم، بسبب انتهاكات السياسة.بالإضافة إلى ذلك، تمت إزالة ميزات التجارة الإلكترونية من أكثر من 500000 منشئ، بسبب انتهاكات القواعد.وقال جان ويلك، رئيس العمليات في TikTok Shop UK: "بينما نمكن آلاف الشركات من بيع ملايين المنتجات، يوضح تقرير سلامة متجر TikTok استثمارنا المستمر في خلق تجارب تسوق أكثر أمانًا وجديرة بالثقة لمجتمعنا".قالت شركة التواصل الاجتماعي إنها أنفقت أكثر من 400 مليون دولار أمريكي في عام 2023 للاستثمار في الأدوات والتكنولوجيا والأشخاص للحفاظ على سوقها آمنًا للمستهلكين والشركات.ويأتي نمو TikTok Shop على الرغم من عدم اليقين المستمر بشأن التطبيق في الولايات المتحدة، بعد أن وقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون يمنح الشركة الأم للمنصة، ByteDance، تسعة أشهر لبيع أعمال TikTok في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر في البلاد.وجاءت هذه الخطوة بعد سنوات من دعوات بعض السياسيين الأمريكيين لحظر TikTok بسبب مخاوف أمنية حول روابط ByteDance بالصين. وقد قام عدد من الحكومات حول العالم بحظر التطبيق من الأجهزة الحكومية بالفعل.