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تويوتا و كيا وBMW .. موعد مزاد سيارات جمرك الإسكندرية

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

كشفت هيئة الخدمات الحكومية في مصر، عن موعد مزاد جديد سيقام تحديدًا في 20 أغسطس الجاري 2024، ويضمن هذا المزاد سيارات وبضائع جمرك الاسكندرية، يشمل عدد من البضائع إلى جانب باقة من المركبات المتنوعة.

شروط مزاد سيارات وبضائع جمرك الإسكندرية
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يقام المزاد في الموعد المحدد بنادي الجيزة الرياضى في شارع البحر الأعظم، مع دفع تأمين دخول للمزاد بقيمة 10 الاف جنيه ويسترد إذا لم يتم الشراء، بينما يبلغ سعر كراسة الشروط نحو 400 جنيه، ويتم الحصول عليها بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية برج 2 امتداد رمسيس بجوار نادى السكة الحديد.

سيارات وبضائع جمرك الإسكندرية


يضم مزاد سيارات وبضائع جمرك الإسكندرية عدد من الطرازات تشمل سيارات بيك أب وملاكي، وقطع غيار سيارات، وعدد اخر من البضائع، وتأتي السيارات المتاحة في هذا المزاد ضمن طرازات BMW وفيات، بالإضافة إلى السيارات الكورية الجنوبية من طراز هيونداي وكيا، إلى جانب طرازات تويوتا اليابانية، وإيسوزو، وجيب ليميتد.

المصدر: صدى البلد

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