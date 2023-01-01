تويوتا كورولا موديل 1997 بـ 220 ألف جنيه



تويوتا كورولا تويوتا كورولا

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة متنوعة من طرازات السيارات التى يبحث عنها المواطنين.

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وتواجدت تلك الإصدارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارات الجديدة ، وبالتالي ذلك إثر على أسعار الطرازات القديمة مما جعل هناك حالة من الأقبال على شراء السيارات المستعملة من ضمنها تويوتا كورولا موديل 1997 .- مواصفات تويوتا كورولا موديل 1997 الخارجية :تظهر سيارة تويوتا كورولا موديل 1997 من الخارج بتصميم أنيق بفضل امتلاكها لـ ، اضاءة امامية ، واضاءة خلفية ، وبها إشارات تم تثبيتها علي مقدمة الصداد الأمامي للسيارة لتحديد اتجاه تحرك السيارة ، وبها شبكة امامية صغيرة يتوسطها شعار شركة تويوتا اليابانية ، وصداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة ، وبها مرايات جانبية باللون الأسود السيارة ، وتحتوي علي 4 مقابض للأبواب خارجية باللون الأسود أيضا، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج أمامية .- محرك تويوتا كورولا موديل 1997 :تمكنت سيارة تويوتا كورولا موديل 1997 من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1300 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الرمادي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصه سارية .- مواصفات تويوتا كورولا موديل 1997 الداخلية :تحتوي سيارة تويوتا كورولا موديل 1997 من الداخل علي الكثير من المميزات من ضمنها، مخارج تكيف امامية، وتكيف، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات بالأبواب الجانبية ، وعجلة قيادة قياسية ، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وتم تثبيت اذرعه علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإضاءة والمساحات الأمامية، وزجاج كهربائي ، وبها مساحة تخزين إضافية صغيرة امام ناقل الحركة، وبها درج تخزين، ومساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية ، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان .- سعر تويوتا كورولا موديل 1997 في سوق المستعمل :تباع سيارة تويوتا كورولا موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 220 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .